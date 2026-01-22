Geopolitische Konflikte und Handelszölle beenden das Zeitalter globalisierter Lieferketten. Statt reiner Effizienz zählt nun strategische Resilienz. In diesem Umbruch definieren drei Unternehmen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, die Säulen künftiger Wertschöpfung. Ein Produzent kritischer Rohstoffe, ein Rüstungsgigant und ein Spezialist für Antriebstechnik. Ihre gemeinsame Basis ist die Antwort auf fragmentierte Märkte und das Streben nach technologischer Souveränität. Es lohnt sich, den Weg von Almonty Industries, Rheinmetall und RENK Group zu verfolgen.Den vollständigen Artikel lesen ...
