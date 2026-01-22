Schlieren - Der Backwarenkonzern Aryzta hat seine im Oktober gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr 2025 erreicht oder übertroffen. Das Management erwartet fürs laufende Jahr weiteres organisches Wachstum. Das Unternehmen rechnet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 mit einem organischen Umsatzwachstum im tiefen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, einem EBITDA von über 305 Millionen Euro sowie einem freien Cashflow von 115 bis 120 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab