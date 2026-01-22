Wallisellen - Als einer der ersten ausländischen Asset Manager in der Schweiz gründet Allianz Global Investors (AllianzGI) mit der AGAST eine eigene Anlagestiftung. Diese ist gezielt auf die regulatorischen und steuerlichen Anforderungen der beruflichen Vorsorge ausgerichtet und verfolgt das Ziel, Schweizer Pensionskassen einen effizienten und gut strukturierten Zugang zu Private-Market-Lösungen zu eröffnen. Als ausgewiesener Player im Private Market-Geschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
