Ein möglicher Milliardenauftrag aus Kanada treibt die Kurse. TKMS wirbt nicht nur mit U-Booten, sondern mit einem ganzen Industriepaket.Die Aktien von Thyssenkrupp und der Marinesparte TKMS legten am Mittwoch deutlich zu. Der Markt reagiert auf neue Details zu einem möglichen Großauftrag aus Kanada. Die Thyssenkrupp-Aktie schloss auf Xetra mit 4,75 Prozent höher bei 10,48 Euro. Die Aktie von TKMS steigt um 3,2 Prozent auf 98,35 Euro. Am Donnerstag setzte die Thyssenkrupp-Aktie ihren Anstieg fort und gewann weitere 1,48 Prozent auf 10,63 Euro, während TKMS zunächst unverändert blieb (Stand 8:00 Uhr MEZ). Thyssenkrupp hatte TKMS im vergangenen Jahr abgespalten.
