EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Klöckner & Co SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Klöckner & Co SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://www.kloeckner.com/investoren/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://www.kloeckner.com/en/investors/publications/
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Klöckner & Co SE
|Peter-Müller-Straße 24
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
Internet:
www.kloeckner.com
