Toronto, 22. Januar 2026 - Premier American Uranium Inc. ("PUR", das "Unternehmen" oder "Premier American Uranium") (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der starken Nachfrage von Investoren eine geänderte Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. ("Red Cloud") als Lead Underwriter und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern (die "Underwriter") geschlossen hat, wonach die Konsortialbanken nun zugestimmt haben, 14.444.444 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,90 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von 13.000.000 CAD (das "Angebot") zum Weiterverkauf zu erwerben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ist ein "Warrant"). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,26 CAD zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zu 36 Monate nach dem Abschlussdatum (wie hierin definiert).

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, den Konsortialbanken eine Option zu gewähren, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ausgeübt werden kann, um bis zu 2.222.222 zusätzliche Einheiten zum Angebotspreis für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu etwa 2.000.000 CAD (die "Konsortialbankenoption") zum Weiterverkauf zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Exploration und Weiterentwicklung seiner Uranprojekte in New Mexico und Wyoming sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") wird ein Teil der Anteile gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106, geändert durch Coordinated Blanket Order 45-935 - Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die "Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten") angeboten. Die Wertpapiere, die im Rahmen der Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten an Käufer mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden, sind voraussichtlich gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar.

Ein Teil der Anteile wird auch in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "US-Securities Act") und in Rechtsordnungen außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten. US-Personen im Wege einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "US-Securities Act") und in Ländern außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Wege einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Basis angeboten, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in diesen Ländern kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden muss. Die Wertpapiere, die Käufern außerhalb Kanadas angeboten werden, werden nicht gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption) verkauft, sondern gemäß einer Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten von den Prospektanforderungen in Kanada, die gemäß der OSC-Regel 72-503 verfügbar ist, und unterliegen voraussichtlich auch keiner viermonatigen Haltefrist in Kanada.

Es gibt ein geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument (das "geänderte Angebotsdokument") vom 22. Januar 2026 in Bezug auf das Angebot und die Nutzung der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten durch das Unternehmen, das unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.premierur.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten dieses geänderte Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 3. Februar 2026 (das "Abschlussdatum") oder an einem anderen von der Gesellschaft und Red Cloud vereinbarten Datum abgeschlossen. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze eines US-Bundesstaates nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die nationale Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der wichtigsten Uranvorkommen des Landes, wobei aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico und in den Great Divide und Powder River Basins in Wyoming durchgeführt werden.

Mit der Unterstützung strategischer Partner wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das durch definierte Ressourcen und vorrangige Explorations- und Erschließungsziele gestützt wird. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungen, Betrieb und M&A mit Schwerpunkt auf Uran ist das Unternehmen gut positioniert, um eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des US-amerikanischen Uransektors zu spielen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO

mailto:info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

http://www.premierur.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum Abschluss des Angebots, zum voraussichtlichen Abschlussdatum des Angebots, zur beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, zur Einreichung des geänderten Angebotsdokuments und zum Erhalt der behördlichen Genehmigungen für das Angebot. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "glaubt" oder deren negative Konnotationen oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder deren negative Konnotationen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Geschäfts von PUR und der Branche und Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, der Preis für Uran, die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, der Abschluss, der Zeitplan und die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen, die erwartete Mineralisierung den Erwartungen entspricht, sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern, bei Bedarf Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen und dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Lieferungen sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen von PUR beruhen, vom Management zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen der Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium abweichen, darunter unter anderem: begrenzte Betriebsgeschichte, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Fremdfinanzierung, Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, Verzögerungen oder Nichtgewährung erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, Änderungen der Mineralressourcen, keine bekannten Mineralreserven, Fragen des Eigentumsrechts und der Konsultation der Ureinwohner, Abhängigkeit von Führungskräften und anderen Mitarbeitern; mögliche Konjunkturabschwünge; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung; Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen sowie andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die im Jahresinformationsformular von PUR für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in den anderen Dokumenten von PUR aufgeführt sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten oder durch diese impliziert sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82640Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82640&tr=1



