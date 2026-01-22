Die Kioxia Corporation wurde von Clarivate Plc als einer der "Clarivate Top 100 Global Innovators 2026" ausgezeichnet, eine Auszeichnung, die an die innovativsten Unternehmen weltweit verliehen wird. Dies ist bereits das fünfte Mal, dass Kioxia diese renommierte Auszeichnung für seine Leistungen im Bereich des geistigen Eigentums erhält.

Die Clarivate Top 100 Global Innovators 2026 Awards wurden an die weltweit innovativsten Unternehmen und Organisationen verliehen, basierend auf Clarivates proprietärer Analyse von Trends im Bereich geistiges Eigentum und Patente. Die Methodik verwendet ein Modell, das Innovation misst und sich auf eine konstant hohe Leistung und den Umfang der Innovationskraft konzentriert, wobei alle Ideen gleichberechtigt miteinander konkurrieren.

Basierend auf seiner Mission, "uplifting the world with 'memory'" (die Welt mit "Erinnerungen" bereichern), wird Kioxia mit seiner innovativen Technologie eine neue Ära der Flash-Speicher einläuten, um die Forschung und Technologieentwicklung voranzutreiben, die den zunehmenden Einsatz von KI und die digitale Gesellschaft der Zukunft unterstützen. Kioxia setzt sich weiterhin für den Schutz und die effektive Nutzung seines geistigen Eigentums ein und entwickelt proaktiv Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit seines Flash-Speicher- und SSD-Geschäfts.

Technologieentwicklung und geistiges Eigentum von Kioxia

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Flash-Speicher- und SSD-Technologien engagiert sich Kioxia für Spitzenforschung und -entwicklung. Im Dezember 2025 verfügten wir weltweit über rund 15.000 eingetragene Patente.

Für weitere Informationen über die Top 100 Global Innovators 2026 besuchen Sie bitte

https://clarivate.com/top-100-innovators/

Clarivate-Pressemitteilung

https://clarivate.com/newsroom/

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, dem Unternehmen, das 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH, prägt die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, Automobilsysteme, Rechenzentren und generative KI-Systeme.

