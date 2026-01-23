Donald, Donald, Donald! Was soll man da noch sagen? Der jüngste Konflikt um Grönland sorgt an den Märkten für deutliche Unruhe, vor allem im Rüstungs- und Rohstoffsektor. Die fühlbaren Spannungen zwischen den Großmächten um Einfluss und Ressourcen lassen Defense-Aktien horrend schwanken und verstärken den mentalen Druck auf die Sicherung kritischer Metalle. Wie heiße Kartoffeln fühlen sich viele Aktien an, andere zeigen hinter den kurzfristigen Kursbewegungen jedoch einen tieferen und soliden Aufwärtstrend: Der Wettlauf um strategische Rohstoffe ist längst zu einem geopolitischen Schachspiel geworden. Der US-Akteur fühlt sich wie die Dame mit Dreifachleben auf dem Schachbrett und macht alle anderen Mitspieler zu gefügigen Bauern. Doch vorgestern dann die große Rochade und der ganze Nebel klarte kurzfristig auf. Risikobewusste Investoren sollten sich jetzt Rohstoff-Aktien wie Antimony Resources näher anschauen. Denn hier tobt der Polar-Bär!Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de