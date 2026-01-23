Mit den neu gemeldeten Zahlen hat der Chemiekonzern BASF seine Aktionäre enttäuscht. Das wurde konkret gemeldet und das passiert gerade mit der Aktie. Am Donnerstag nach Börsenschluss hat BASF Zahlen für das abgelaufene Quartal und das Gesamtjahr vorgelegt. Diese wurden zur Enttäuschung für Anleger. Klare Enttäuschung bei BASF Konkret hat der weltgrößte Chemiekonzern im abgelaufenen Jahr weniger verdient als von ihm selbst und Experten erwartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
