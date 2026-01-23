Während der Gesamtmarkt am Donnerstag sich entspannte, blieb SAP außen vor. Die Aktie gehörte erneut zu den schwächsten DAX-Werten. Damit wird eine Frage immer lauter: Wann stoppt der Abverkauf bei SAP? Europäische Softwareaktien haben sich am Donnerstag der allgemeinen Markterholung getrotzt. Während Investoren verstärkt in zuvor stark abgestrafte Branche Automobilwerte zurückkehrten, blieb der Technologiesektor unter Druck. Besonders deutlich zeigte sich die Schwäche bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de