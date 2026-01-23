Humanoide Roboter | Intel enttäuscht, Alcoa liefert & Siemens Energy
|40,175
|40,220
|13:07
|40,160
|40,215
|13:07
|Aktuelle Nachrichten
|12:06
|BofA Securities raises Alcoa stock price target to $38 on improved demand
|11:58
|Verzögerte Verkäufe: BMO Capital senkt Alcoa-Kursziel auf 65 Dollar
|11:54
|Humanoide Roboter | Intel enttäuscht, Alcoa liefert & Siemens Energy
|11:18
|Alcoa Cashes In On Higher Aluminum Prices, Eyes More Output In 2026
|09:12
|Earnings Snapshot: Alcoa tops Q4 estimates; initiates Q1 and FY26 outlook
|12:48
|U.S. stock futures mixed amid caution after Intel earnings; Dow down 0.1%
|12:47
|Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum - Aktie sackt ab
|12:45
|MARKT USA/Kleinere Gewinnmitnahmen erwartet - Intel unter Druck
|DJ MARKT USA/Kleinere Gewinnmitnahmen erwartet - Intel unter Druck
Zum Wochenausklang dürfte es an den US-Börsen zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren...
|12:42
|BERNSTEIN RESEARCH stuft INTEL CORP auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Die Kennziffern...
|12:42
|JEFFERIES stuft INTEL CORP auf 'Hold'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Intel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Trotz des starken Servergeschäfts und weiter erholter Margen...
|12:14
|Siemens Energy: Rekordhoch nach sensationeller Erhöhung des Kursziels - Renditechance von 26,2 % p.a.
|Siemens Energy erlebt nach einer spektakulären Neubewertung durch die UBS einen Höhenflug an der Börse, das Kursziel wurde um mehr als das Vierfache angehoben. So prognostiziert das technische Analyse-Modell...
|11:56
|Aktien Frankfurt: Leichte Verluste - Adidas auf Tief seit fast drei Jahren
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Stabilisierung am Vortag haben die Kurse am Freitag am deutschen Aktienmarkt wieder geschwächelt. Anleger bleiben auf Richtungssuche. Am Donnerstag hätten die Anleger...
|11:54
|Humanoide Roboter | Intel enttäuscht, Alcoa liefert & Siemens Energy
|11:15
|SIEMENS ENERGY AG zündet den Turbo - jetzt einsteigen!
|10:30
|BREAKING: Siemens Energy im Kaufrausch - kommt jetzt der nächste Sprung? - nicht verpassen!
|ALCOA CORPORATION
|53,80
|+0,09 %
|INTEL CORPORATION
|40,240
|-12,99 %
|SIEMENS ENERGY AG
|142,70
|+3,78 %