Könnten Junior-Goldaktien der nächste Megatrend sein? Tesoro Gold im Fokus.

Steigende geopolitische Risiken und Handelsunsicherheiten haben den Goldpreis auf Rekordhochs getrieben und den Ausblick für Entwickler und Explorer neu geprägt, die von höheren Preisen profitieren.

Die Goldrally ist in eine neue Phase eingetreten. Die Preise erreichten in dieser Woche neue Rekorde, als Investoren angesichts eines sich ausweitenden geopolitischen Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten, Europa und Grönland Zuflucht suchten - und damit die Rolle von Gold als Absicherung gegen politische und wirtschaftliche Schocks unterstrichen. Der Spotpreis für Gold berührte kurzzeitig 4.689 US-Dollar je Unze, während Silber auf beispiellose 94,61 US-Dollar kletterte und damit eine Bewegung fortsetzte, die sich in den vergangenen Monaten stetig aufgebaut hatte.

Makrorisiken rücken wieder in den Vordergrund

Unmittelbarer Auslöser war eine deutliche Verschärfung der handelspolitischen Rhetorik aus Washington. Präsident Donald Trump warnte vor zusätzlichen Zöllen gegen mehrere europäische Verbündete, falls den USA der Kauf Grönlands nicht gestattet werde. Damit wurden erneut Befürchtungen eines umfassenderen Handelskonflikts geweckt und die Devisenmärkte verunsichert. Der US-Dollar schwächte sich infolge der Nachricht ab und verstärkte die Gewinne bei in US-Dollar gehandelten Edelmetallen.

Dieses Ereignis griff auf tiefere Strömungen zurück, die Gold bereits unterstützen. Die Inflation bleibt in den entwickelten Volkswirtschaften hartnäckig. Die Zinserwartungen sind volatiler geworden. Gleichzeitig weiten sich geopolitische Bruchlinien - von Osteuropa bis in den Nahen Osten - weiter aus. In diesem Umfeld sind Investoren bereit, eine Prämie für Vermögenswerte zu zahlen, die als Wertaufbewahrungsmittel gelten, statt als Ansprüche auf zukünftiges Wachstum.

Die Bewegung bei Silber fiel sogar noch dramatischer aus und spiegelt sowohl seine monetäre Rolle als auch seine industrielle Nutzung wider. Eine starke Nachfrage im Zusammenhang mit Technologien der Energiewende hat den Markt verengt und die Preise besonders anfällig für Stimmungswechsel unter Investoren gemacht. Zusammen unterstreichen die parallelen Rallys, wie schnell Kapital in Sachwerte fließen kann, wenn das Vertrauen in die Stabilität der Politik schwindet.

Ein höheres Fundament für den Goldpreis

Für Produzenten und Entwickler liegt die Bedeutung weniger in der täglichen Volatilität als vielmehr in der Möglichkeit, dass Gold ein strukturell höheres Handelsniveau etabliert hat. Preise über 4.000 US-Dollar je Unze verändern die Projektökonomie erheblich: Sie senken das Finanzierungsrisiko und verkürzen die Amortisationszeiten von Projekten, die früher möglicherweise interne Hürden nicht überwunden hätten.

Diese Dynamik wirkt sich kaskadenartig auf den gesamten Sektor aus. Große Produzenten profitieren zuerst durch steigende Margen. Mittelgroße Entwickler folgen, wenn Machbarkeitsstudien mit großzügigeren Annahmen neu gerechnet werden. Schließlich richtet sich die Aufmerksamkeit auf Juniors, deren Projekte in einem ganz anderen Preisumfeld konzipiert wurden.

Juniors wieder im Fokus - der nächste Megatrend?

Historisch waren anhaltende Goldrallys die Phasen, in denen der Markt sich wieder intensiv mit Junior-Minengesellschaften beschäftigte. Steigende Preise verbessern nicht nur rechnerisch die Bewertungen, sondern beleben auch das strategische Interesse größerer Akteure, die ihre Projektpipelines auffüllen wollen, ohne übermäßige Entwicklungsrisiken einzugehen.

Das in Chile ansässige Unternehmen Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) dient als Fallbeispiel dafür, wie höhere Preise die Geschichte eines Juniors neu rahmen können. Das Projekt El Zorro des Unternehmens, gelegen im chilenischen Küstengebirge, ist ungewöhnlich in einem Land, das eher für Kupfer als für eigenständige Goldvorkommen bekannt ist. Die Lagerstätte Ternera beherbergt mehr als zwei Millionen Unzen Gold und profitiert von niedriger Höhenlage, der Nähe zu Infrastruktur und vergleichsweise moderaten Investitionskosten.

Durch den Goldzyklus veränderte Wirtschaftlichkeit

Tesoros jüngste Scoping-Studien zeigten bereits bei deutlich niedrigeren Goldpreisen robuste wirtschaftliche Kennzahlen. Die Kapitalintensität war begrenzt, die Betriebskosten wettbewerbsfähig und der Minenplan entsprach internationalen Standards. In einem Markt, in dem Gold weit über diesen Annahmen gehandelt wird, gewinnen solche Eigenschaften zusätzlich an Bedeutung.

Ebenso wichtig ist die im Explorationspotenzial enthaltene Optionalität. El Zorro liegt innerhalb eines rund 30 Kilometer langen Goldkorridors, der bislang nur geringfügig erkundet ist. In einem schwachen Preisumfeld könnte dieses regionale Upside übersehen werden. In einem starken Goldmarkt wird es zu einem strategischen Vermögenswert an sich.

Vom Makroschock zur Mikrochance

Die aktuelle Rally wurde durch geopolitische Ereignisse ausgelöst, doch ihre Auswirkungen reichen weit über die Schlagzeilen hinaus. Sollten die hohen Preise anhalten, dürften sie die Kapitalströme im gesamten Bergbausektor neu gestalten - von den Bilanzen der Majors bis hin zu den Bohrbudgets der Juniors.

Für Investoren lautet die Botschaft nicht, kurzfristig den Spotpreis zu jagen, sondern den Hebel zu verstehen. In früheren Zyklen waren jene Unternehmen am besten positioniert, die mit definierten Ressourcen, klaren Entwicklungswegen und juristischen Standortvorteilen in die Rally eintraten - und so makroökonomische Turbulenzen in langfristige Wertschöpfung verwandeln konnten.

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

