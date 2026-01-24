Wöchentliche KursentwicklungDie thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001) konnte im Verlauf der vierten Kalenderwoche einen Kursanstieg von 9,59 Prozent verzeichnen. Damit war das Unternehmen aus Essen der stärkste Wert im MDAX. Am Freitag schloss die Aktie bei 11,31 Euro, während das Wochenhoch bei 11,46 Euro am Handelsplatz Xetra erreicht wurde.Status der EmpfehlungDie Aktie der thyssenkrupp AG ist aktuell keine laufende RuMaS-Empfehlung. Anlegerinnen ...

