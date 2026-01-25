ZenaTech setzt auf Wachstumsmärkte: Neue KI-Drohne für die Landvermessung vorgestellt

Anzeige / Werbung

ZenaTech Inc. bringt mit der IQ Quad eine neue autonome VTOL-KI-Drohne auf den Markt, die speziell für hochpräzise Vermessungen entwickelt wurde. Hergestellt von der Tochtergesellschaft ZenaDrone, soll die Drohne über die eigene Drone-as-a-Service-Plattform (DaaS) in Bereichen wie Bauwesen, Stadtplanung, Immobilienentwicklung und öffentliche Infrastruktur zum Einsatz kommen. In den kommenden Wochen soll der IQ Quad zunächst an ausgewählten Standorten getestet und anschließend international ausgerollt werden.

Markteintritt in wachstumsstarke Nischenmärkte

Die Einführung der neuen Drohne markiert einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensstrategie. ZenaTech fokussiert sich auf autonome KI-Lösungen für datenintensive Branchen. Besonders im Bereich der Landvermessung sieht das Unternehmen großes Potenzial: Geschwindigkeit, Genauigkeit und Wiederholbarkeit sind hier entscheidende Faktoren. Der IQ Quad wurde genau auf diese Anforderungen hin konzipiert. Damit unterstreicht ZenaTech den Anspruch, nicht nur die Effizienz im Vermessungsbereich zu steigern, sondern auch das eigene DaaS-Geschäft zu stärken und neue Umsatzquellen zu erschließen.

Technologie trifft Praxisnähe

Der IQ Quad ist eine mittelgroße, transportable Quadcopter-Drohne mit einem breiten Anwendungsspektrum. Sie ist mit verschiedenen Sensoren wie 4K-Kameras, LiDAR, Multispektral- und Wärmesensoren ausgestattet und ermöglicht so die Erfassung hochauflösender Luftbilddaten - auch in anspruchsvollen Umgebungen. Sicherheitsfunktionen wie Hinderniserkennung, Geländefolgesensoren und Rundum-Kameras erhöhen die Einsatzfähigkeit zusätzlich. Ziel ist es, umfassende Geodaten für professionelle Landkarten und 3D-Modelle zu liefern - effizient und vielseitig.

Robuste Technik mit Einsatzvorteilen

Ausgestattet mit einem wetterbeständigen Rahmen aus Carbonfaser und klappbaren Armen, lässt sich die Drohne platzsparend transportieren. Sie kann sich eigenständig über eine Ladestation aufladen. Mit einer Nutzlast von 2 bis 3 Kilogramm und einer Flugzeit von bis zu 45 Minuten bei einer Reichweite von 5 Kilometern ist die IQ Quad flexibel und leistungsstark zugleich. Die Kompatibilität mit wechselbaren Vermessungsmodulen macht sie zur idealen Plattform für verschiedenste Anwendungen.

Boom-Markt für Drohnenvermessung im Blick

Laut Branchenprognosen könnte der weltweite Markt für drohnengestützte Vermessungsdienste bis 2033 auf über 11 Milliarden Dollar wachsen - ausgehend von heute rund 2 Milliarden. Das entspricht einem erwarteten jährlichen Wachstum von mehr als 19%. Insgesamt wird dem Markt für Vermessung und Kartierung in den kommenden zehn Jahren ein Volumen von bis zu 50 Milliarden Dollar zugetraut - vorangetrieben durch technologische Innovationen, die klassische Methoden zunehmend ersetzen.

Wachstumsstrategie durch skalierbare Plattform

Mit seiner Drone-as-a-Service-Plattform verfolgt ZenaTech einen klaren Expansionskurs. Neben On-Demand- und Abo-Modellen für Vermessung, Inspektion oder Landwirtschaft setzt das Unternehmen auf die Übernahme etablierter Dienstleister. Durch Integration moderner Drohnentechnologie und Datenanalyse entsteht ein skalierbares Netzwerk mit direktem Cashflow-Potenzial. Bereits im ersten Jahr wurden 19 US-Standorte sowie drei internationale DaaS-Zentren aufgebaut. Die Strategie zielt auf wiederkehrende Umsätze, operative Effizienz und langfristiges Wachstum - besonders auch im Bereich verteidigungsnaher Technologien.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-praesentiert-die-neue-drohne-iq-quad-von-zenadrone-die-das-wachstum-in-den-maerkten-landvermessung-bau-stadtplanung-und-oeffentliche-bauvorhaben-ankurbeln-soll/5013861/

