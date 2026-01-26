Die Rohstoff-Rally geht weiter. Und sie umfasst nicht nur die beiden absoluten Highflyer Gold und Silber. Auch der Kupferpreis ist auf Rekordjagd und bei zahlreichen anderen Rohstoffen dominierten zuletzt die grünen Vorzeichen. Davon profitieren natürlich Bergbauriesen wie etwa Rio Tinto derzeit sehr deutlich. So konnte die Aktie des Konzerns in der vergangenen Woche ein neues Mehrjahreshoch markieren. Bei einem aktuellen Kurs von nun 6.576 Britischen Pence ist nun auch wieder das bisherige Allzeithoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär