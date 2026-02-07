Kupfer explodiert weiter! Was ist da los? Rio Tinto und Asian Battery Minerals im Fokus.

Anzeige / Werbung

Von chinesischen Privatanlegern bis hin zu globalen Bergbaukonzernen: Die Kupferrallye spiegelt strukturelle Kräfte wider, die die Rohstoffmärkte neu formen.

Während sich die Schlangen vor den Goldbarren noch immer durch die Finanzviertel ziehen, kommt das aufschlussreichere Signal an den Rohstoffmärkten derzeit vom Kupfer. Die Preise sind auf über 13.000 US-Dollar pro Tonne gestiegen und nähern sich Rekordständen, während Investoren mit einer wachsenden Diskrepanz zwischen der durch Elektrifizierung getriebenen Nachfrage und einem Angebotsstrom ringen, der kaum Schritt hält.

In China, dem weltweit größten Kupferverbraucher, hat sich diese Spannung inzwischen auch auf den Einzelhandel ausgeweitet. Soziale Medien wie WeChat und Rednote sind überschwemmt von Videos, die kilogrammschwere Kupferbarren bewerben, teils versehen mit Slogans, die Käufer zum "Investieren in Kupfer" auffordern. Auch wenn dieses Schauspiel Skepsis hervorruft, spricht es für einen breiteren Wandel in der Wahrnehmung des Metalls: weg von einem zyklischen Industrieinput, hin zu einem strategischen Werkstoff, der mit langfristigen strukturellen Veränderungen verknüpft ist.

Elektrifizierung verknappt den Markt

Die fundamentalen Treiber der Kupferrallye sind gut bekannt. Elektrifizierung ist kupferintensiv - sei es durch Elektrofahrzeuge, erneuerbare Stromerzeugung oder den Ausbau und die Modernisierung von Stromnetzen. Rechenzentren und KI-Workloads sorgen für zusätzliche Nachfrage, während viele Länder zugleich vor der Aufgabe stehen, alternde Infrastruktur zu erneuern.

S&P Global schätzt, dass die weltweite Kupfernachfrage von heute rund 28 Millionen Tonnen bis 2040 auf über 42 Millionen Tonnen steigen könnte. Ohne einen entsprechenden Zuwachs bei neuen Minenkapazitäten warnt das Unternehmen vor einem potenziellen Defizit von nahezu 10 Millionen Tonnen über diesen Zeitraum. Diese drohende Lücke ist zum Kern der Investmentthese für Kupfer geworden.

Angebotsengpässe und Geopolitik

Auf der Angebotsseite sieht sich die Branche mit bekannten Hürden konfrontiert. Große, hochgradige Neuentdeckungen werden seltener, Entwicklungszeiträume sind lang, und geopolitische Erwägungen beeinflussen Investitionsentscheidungen zunehmend. Genehmigungsverzögerungen, Widerstand aus der Bevölkerung und Kosteninflation haben das Tempo gebremst, mit dem neue Projekte von der Entdeckung zur Produktion gelangen.

Diese Belastungen werden durch politische Unsicherheit verstärkt. In den USA hat die Aussicht auf Zölle auf raffiniertes Kupfer zu Vorratsaufbau geführt und damit die Verfügbarkeit andernorts vorübergehend verknappt. Gleichzeitig haben ein schwächerer US-Dollar und Umschichtungen von Investoren weg von Staatsanleihen eine breitere Rallye bei Metallen unterstützt, von der Kupfer neben Gold und Silber profitiert.

Finanzströme folgen der Erzählung

Das Verhalten der Investoren spiegelt diese Dynamiken wider. In Australien verzeichneten börsengehandelte Fonds (ETFs), die Kupferbergbauunternehmen abbilden, starke Zuflüsse und übertrafen zu Jahresbeginn Fonds für Edelmetalle. Auch wenn die meisten Kupfer-ETFs nicht physisch hinterlegt sind und daher nur begrenzten direkten Einfluss auf das Angebot haben, zeigen sie doch, wo sich Kapital positioniert.

Analysten sind uneins, wie nachhaltig Preise über 13.000 US-Dollar pro Tonne sind. Einige halten das aktuelle Niveau für anfällig gegenüber Rücksetzern, sobald temporäre Faktoren wie zollbedingter Vorratsaufbau nachlassen. Andere argumentieren, dass selbst Konsolidierungsphasen die längerfristige Argumentation für höhere Anreizpreise kaum gefährden dürften - angesichts des Investitionsvolumens, das nötig ist, um künftige Angebotslücken zu schließen.

Mongolei und die Suche nach neuem Angebot

Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick erneut auf kupferreiche Jurisdiktionen, die neues Angebot für asiatische Märkte liefern können. Die Mongolei sticht hervor, getragen von Rio Tintos (ISIN: GB0007188757) Oyu-Tolgoi-Projekt, das die Untertageproduktion hochfährt und sich anschickt, zu einer der größten Kupferminen der Welt zu werden. Die Entwicklung hat die Rolle der Mongolei als strategischen Kupferlieferanten gestärkt und das geologische Potenzial des Landes unterstrichen.

Diese Aufmerksamkeit reicht bis zu Explorationsunternehmen in früheren Entwicklungsphasen, die in denselben größeren Mineralgürteln tätig sind. Unternehmen wie Asian Battery Metals (ISIN: AU0000340143), das das Oval-Kupfer-Nickel-Projekt im Süden der Mongolei vorantreibt, positionieren sich innerhalb dieser makroökonomischen Erzählung. Jüngste Bohrungen bei Oval haben die Mineralisierung über Hunderte von Metern erweitert und zeigen, wie stark Explorationsaktivitäten zunehmend von der Dringlichkeit künftiger Kupferversorgung geprägt sind - weniger von kurzfristigen Preisbewegungen.

Jenseits des Einzelhandelsrummels

Der Anblick chinesischer Verbraucher, die Kupferbarren kaufen, dürfte eher eine Randnotiz als ein Preistreiber sein. Selbst optimistische Analysten räumen ein, dass Einzelhandelskäufe in einem Markt, der in Zehner-Millionen-Tonnen gemessen wird, kaum ins Gewicht fallen. Dennoch fängt diese Episode etwas Dauerhafteres ein: den Übergang von Kupfer von einem zyklischen Industriemetall zu einem Eckpfeiler der globalen Energiewende.

Mit dem Ausbau der Stromnetze, der Elektrifizierung von Fahrzeugen und der Verbreitung von Rechenzentren dürfte der Druck auf das Kupferangebot kaum nachlassen. Ob die Preise kurzfristig auf dem aktuellen Niveau bleiben oder zurückgehen - die strategische Bedeutung von Kupfer und der Wettlauf um neue Quellen scheinen die nächste Phase des Rohstoffzyklus zu prägen.

Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

