Kupfer tritt neben Gold in Mongolei: Warum ein Explorer neue Fortschritte macht

Oyu Tolgoi treibt den Kupferboom an

Die Mongolei ist seit Langem für Gold, Kohle und Eisenerz bekannt. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch ein Rohstoff zunehmend in den Mittelpunkt gerückt: Kupfer. Im Zentrum dieser Entwicklung steht die riesige Oyu-Tolgoi-Mine, eines der größten Kupfer-Gold-Vorkommen der Welt.

Die von Rio Tinto (ISIN: ?GB0007188757) betriebene Lagerstätte liegt tief in der Wüste Gobi und gilt als echtes Tier-1-Projekt. Eine mehr als sieben Milliarden US-Dollar schwere Erweiterung des Untertagebetriebs soll das Projekt in den kommenden Jahren zu einem der größten Kupferproduzenten weltweit machen. Branchenanalysten erwarten, dass Oyu Tolgoi bis 2030 zur viertgrößten Kupfermine der Welt aufsteigen könnte.

Die Produktion gewinnt bereits deutlich an Fahrt. Mit dem Hochfahren der Untertageanlagen stieg die Kupferproduktion zuletzt deutlich an. Damit unterstreicht Oyu Tolgoi die wachsende strategische Bedeutung von Kupfer für die mongolische Wirtschaft.

Doch die Bedeutung des Projekts reicht noch weiter. Es löst zugleich eine neue Welle von Exploration im Land aus.

Neue Exploration entlang des Kupfergürtels

Die Mongolei liegt im sogenannten Central Asian Orogenic Belt, einer der mineralreichsten geologischen Regionen der Welt. Trotz bedeutender Minen wie Oyu Tolgoi oder Erdenet gelten große Teile des Landes weiterhin als vergleichsweise wenig erkundet, insbesondere im Hinblick auf Kupfer und Batteriemetalle.

In den vergangenen 15 Jahren hat sich die Infrastruktur des Landes deutlich verbessert und internationale Bergbauunternehmen angezogen. Gleichzeitig bietet das geologische Potenzial weiterhin erhebliche Chancen für neue Entdeckungen.

Für Explorationsunternehmen, die bereit sind, in einem Frontier-Gebiet zu arbeiten, eröffnet sich damit eine seltene Gelegenheit: große mineralisierte Systeme könnten noch immer unentdeckt sein.

Asian Battery Metals (ISIN: AU0000340143) aut seine Position aus

Ein Unternehmen, das diese Chance nutzen will, ist Asian Battery Metals (ASX: AZ9). Das Unternehmen hat in der südwestlichen Mongolei ein Portfolio an Projekten aufgebaut, die vor allem auf Kupfer und Batteriemetalle ausgerichtet sind.

Im Mittelpunkt stehen mehrere Projekte innerhalb des sogenannten Yambat-Projektgebiets. Dort laufen seit einiger Zeit Bohrprogramme, die auf Kupfer-, Nickel- und Edelmetallmineralisierung abzielen.

Besondere Aufmerksamkeit hat zuletzt das Kupfer-Gold-Projekt Maikhan Uul auf sich gezogen. Dort bestätigten Bohrungen mächtige Zonen mit Kupfer- und Goldmineralisierung, darunter ein Abschnitt von 14,5 Metern mit 2,23 Prozent Kupfer und 0,73 Gramm Gold pro Tonne. Innerhalb dieser Zone wurden auch höhergradige Intervalle wie 4,8 Meter mit 2,80 Prozent Kupfer und 6,3 Meter mit 2,58 Prozent Kupfer identifiziert.

Zusätzlich wurde nahe der Oberfläche eine bemerkenswerte Gold- und Silbermineralisierung entdeckt. Unter anderem wurden 5,2 Meter mit durchschnittlich 6,54 Gramm Gold pro Tonne nachgewiesen.

Solche Ergebnisse sind für ein Explorationsprojekt in einem frühen Stadium bemerkenswert und deuten auf ein mögliches vulkanogenes Massivsulfid-System hin, einen Lagerstättentyp, der weltweit für hochgradige Kupfervorkommen bekannt ist.

Hinweise auf ein größeres Mineralsystem

Auch an einem anderen Projekt des Unternehmens, dem Oval-Kupfer-Nickel-PGE-Projekt, liefern Bohrungen zunehmend Hinweise auf ein wachsendes mineralisiertes System.

Neue Step-out-Bohrungen bestätigten Sulfidmineralisierung entlang einer interpretierten Streichenlänge von etwa 840 Metern. Damit hat sich die bekannte Ausdehnung des Systems deutlich vergrößert.

Insgesamt wurden im laufenden Explorationsprogramm mehr als 40 Bohrlöcher mit zusammen über 7.400 Metern Bohrlänge auf mehreren Zielgebieten niedergebracht.

Geologische Modelle deuten darauf hin, dass sich die mineralisierte Intrusion sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichens fortsetzen könnte. Weitere Bohrungen sollen diese Hypothese in den kommenden Programmen testen.

Warum Kupfer weltweit immer wichtiger wird

Der zunehmende Fokus auf Kupferexploration fällt in eine Zeit stark wachsender Nachfrage. Kupfer gilt als unverzichtbarer Rohstoff für Elektrifizierung, erneuerbare Energien, Stromnetze und Elektromobilität.

Viele Marktanalysten gehen davon aus, dass in den kommenden Jahrzehnten mehrere neue Minen von der Größenordnung Oyu Tolgois benötigt werden könnten, um den steigenden Bedarf zu decken.

Diese Entwicklung lenkt den Blick verstärkt auf neue Explorationsregionen - und die Mongolei zählt zunehmend dazu.

Auf den Spuren großer Entdeckungen

Die Nähe zu großen Lagerstätten kann für Explorationsunternehmen ein wichtiger Hinweis sein. Oyu Tolgoi hat bereits gezeigt, dass die Geologie der Mongolei das Potenzial für Weltklasse-Kupfersysteme besitzt.

Explorationsfirmen hoffen nun, dass dieselben geologischen Prozesse, die Oyu Tolgoi hervorgebracht haben, auch an anderen Stellen der Region bedeutende Lagerstätten entstehen ließen.

Asian Battery Metals verfolgt dabei eine Strategie, mehrere Projekte innerhalb eines größeren mineralisierten Gürtels aufzubauen und so ein regionales Cluster an Kupfer- und Batteriemetallprojekten zu entwickeln.

Ein wachsender Kupfermarkt, neue Chancen

Oyu Tolgoi hat bereits bewiesen, dass die Mongolei über erstklassige Kupfervorkommen verfügt. Gleichzeitig könnte der Erfolg dieser Mine erst der Anfang einer größeren Entwicklung sein.

Während neue Explorationsprogramme im ganzen Land anlaufen, versuchen kleinere Unternehmen, die nächsten Entdeckungen zu machen.

Noch steht vieles am Anfang. Doch mit ersten vielversprechenden Bohrergebnissen und mehreren Zielgebieten im selben Mineralgürtel gehört Asian Battery Metals zu den Explorern, die derzeit Fortschritte im aufstrebenden Kupfersektor der Mongolei erzielen.

Quellen:

web: https://asianbatterymetals.com/

Asian Battery Metals Plc

Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

Enthaltene Werte: GB0007188757,AU0000340143