Vergessen Sie Gold: Diese Batteriemetall-Aktie reitet die Kupferwelle

Die globale Nachfrage nach strategischen Rohstoffen nimmt weiter zu. Edelmetalle wie Gold mögen häufig als Krisenindikatoren dienen. Doch aktuell rückt ein anderes Metall stärker in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Kupfer.

Als klassisches Industriemetall gilt Kupfer als unverzichtbar für Elektrifizierung, Energiewende und Digitalisierung. Der Ausbau von Stromnetzen, erneuerbaren Energien und Elektromobilität erfordert große Mengen davon. Doch auch Nickel spielt eine zentrale Rolle. Beide Metalle gelten als wichtige Bausteine moderner Energiesysteme. In einem derart metallhungrigen Markt rücken Explorationsunternehmen verstärkt in den Fokus. Sie erschließen neue Vorkommen und könnten damit langfristig zur Versorgung mit dringend benötigten Rohstoffen beitragen. Zu diesen Unternehmen zählt auch Asian Battery Metals (ISIN: AU0000101881), das neben der gestiegenen Nachfrage nach Kupfer auch den Bedarf an Nickel bedient.

Ein Angebotsproblem, das Asian Battery Metals mit neuen Projekten löst

Kupfer wird seit Jahrzehnten in zahlreichen Industrien eingesetzt. Das umfasst Stromleitungen geht über zu Transformatoren. Aber auch in Elektromotoren dient das Buntmetall als wichtiger Rohstoff. Mit der zunehmenden Elektrifizierung der Weltwirtschaft wächst der Bedarf weiter. Gleichzeitig stehen viele bestehende Minen vor strukturellen Herausforderungen. Sinkende Erzgehalte und lange Entwicklungszeiten für neue Projekte erschweren eine Erweiterung des Angebots. Neue Explorationsprojekte gewinnen deshalb zunehmend an Bedeutung.

Auch Nickel ist aus der modernen Energiewirtschaft kaum wegzudenken. In Batterien für Elektrofahrzeuge sorgt es in bestimmten Kathodenchemien für eine Energiedichte und verbessert damit die Reichweite von Fahrzeugen verbessern. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass Nickel neben Kupfer immer stärker als strategischer Rohstoff der Energiewende betrachtet wird.

Vor diesem Hintergrund positionieren sich zahlreiche Explorationsunternehmen entlang der zukünftigen Wertschöpfungsketten für Batteriemetalle. Asian Battery Metals konzentriert sich dabei auf mehrere Projekte in der Mongolei. Die Mongolei stufen Geologen seit Jahren als eine Region ein, die als rohstoffreich gilt und zunehmend in den Fokus der Förderer gerät.

Ein vielversprechendes Projekt von Asian Battery Metals im Zentrum der Wirtschaft

Im Mittelpunkt der Aktivitäten von Asian Battery Metals steht das Oval-Projekt im Südwesten des Landes. Dabei handelt es sich um ein Kupfer-Nickel-System, das zusätzlich Platingruppenmetalle enthalten kann. Solche Förderpunkte gelten in der Rohstoffindustrie als besonders interessant. Denn hier können mehrere wirtschaftlich bedeutende Edelmetalle gleichzeitig gefördert werden.

Explorationsprogramme der vergangenen Jahre haben dort bereits stark mineralisierte Zonen identifiziert. Nach Angaben des Unternehmens deutet die geologische Interpretation darauf hin, dass sich die Mineralisierung entlang eines größeren strukturellen Korridors erstrecken könnte. Solche Strukturen bilden häufig die Grundlage für weitere Bohrprogramme, mit denen Asian Battery Metals Größe und Kontinuität einer Lagerstätte genauer untersucht.

Neben der geologischen Ausdehnung spielt auch die metallurgische Verarbeitung eine wichtige Rolle für die Bewertung eines Projekts. Laut Unternehmensangaben zeigen erste metallurgische Tests beim Oval-Projekt Kupfer-Rückgewinnungsraten von rund 89 bis 95 Prozent. Ein solcher Wert deutet bereits auf die Möglichkeit eines marktfähigen Konzentrats hin.

Das Management ist überaus optimistisch

Der Managing Director von Asian Battery Metals, Gan-Ochir Zunduisuren, erklärte in einem aktuellen Unternehmensupdate Anfang März, dass solche metallurgischen Ergebnisse eine wichtige Rolle für die Einschätzung des Entwicklungsrisikos eines Projekts spielen können.

Auch auf Investorenebene versucht das Unternehmen derzeit, seine Strategie stärker zu kommunizieren. Bei einem Investor Lunch in Perth stellte Asian Battery Metals im Februar seine Fortschritte beim Oval-Projekt sowie die generelle Ausrichtung auf Batteriemetalle vor. Dabei standen insbesondere die Rolle von Kupfer und Nickel im Kontext der Energiewende sowie die weitere Exploration in der Mongolei im Mittelpunkt.

Parallel zur Weiterentwicklung des Oval-Projekts prüft Asian Battery Metals zusätzliche Möglichkeiten innerhalb der Region. Dazu gehört unter anderem das Projekt Maikhan Uul, das ebenfalls Kupfermineralisierung aufweist und sich nur wenige Kilometer entfernt befindet. Das Unternehmen hat sich hierfür eine Option auf den Erwerb gesichert, um weitere geologische Untersuchungen durchführen zu können.

Diversifikation begrenzt das Risiko bei Asian Battery Metals

Die Entwicklung mehrerer Projekte innerhalb einer Region ist in der Bergbauindustrie eine verbreitete Strategie. Mehrere mögliche Lagerstätten in einer Region haben viele Vorteile. Angefangen vom geringeren Risiko, falls ein Projekt scheitert. Bis hin zur aufgebauten Infrastruktur, der gemeinsamen Weiterverarbeitung und dem Transport.

Die Mongolei hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend als bedeutende Bergbauregion etabliert. Das Land liegt im sogenannten Central Asian Orogenic Belt, einer geologischen Zone mit zahlreichen Metallvorkommen. Mehrere große Kupferlagerstätten wurden dort bereits entdeckt, und internationale Bergbauunternehmen haben ihre Aktivitäten in der Region ausgebaut.

Eine frühe Chance am Zentrum der Kupfer-Rallye

Die kommenden Jahre dürften für Asian Battery Metals daher vor allem von weiterer Exploration geprägt sein. Zusätzliche Bohrprogramme und geologische Untersuchungen sollen klären, welches Potenzial die identifizierten Mineralisierungen tatsächlich besitzen. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Nachfrage nach Kupfer und Nickel dürften neue Projekte in bislang weniger erschlossenen Regionen künftig eine wichtige Rolle für die Versorgung mit Edelmetallen wie Kupfer und Nickel spielen.

Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

Enthaltene Werte: AU0000340143