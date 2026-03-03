Kupfer-Boom! Mongoleis Kupferaufstieg zieht Großkonzerne an - und wertet aufstrebende Explorer auf

Anzeige / Werbung

Die milliardenschwere Präsenz von Rio Tinto unterstreicht die Dimension - und rückt zugleich aufstrebende Explorationsunternehmen wie Asian Battery Metals in den Fokus

Die Mongolei wird nicht länger lediglich als Frontier-Bergbaujurisdiktion betrachtet. Sie wird zunehmend über ihre Größenordnung definiert.

Im Zentrum steht Oyu Tolgoi, eines der weltweit größten Kupfer-Gold-Vorkommen, mehrheitlich im Besitz und unter der Leitung von Rio Tinto (ISIN: GB0007188757). Die über Jahre entwickelte Untertage-Erweiterung soll die Produktion in der Spitzenphase auf über 500.000 Tonnen Kupfer pro Jahr steigern und das Projekt zu einer der bedeutendsten Kupferminen weltweit machen. Das Vorhaben stellt eine Investition in Milliardenhöhe dar und ist ein Eckpfeiler der mongolischen Exportwirtschaft.

Für globale Investoren sendet das langfristige Engagement von Rio Tinto ein klares Signal: Die Mongolei kann Lagerstätten von Weltklasse beherbergen.

Eine strategische Kupferprovinz entsteht

Die Kupfernachfrage wird weiterhin durch Elektrifizierung, Netzausbau und das Wachstum digitaler Infrastruktur geprägt. Das Angebot bleibt hingegen durch sinkende Erzgehalte und Genehmigungsverzögerungen in traditionellen Bergbauregionen begrenzt.

Die Mongolei weist eine andere Dynamik auf. Das Land verfügt über geschätzte 24,8 Millionen Tonnen Kupferreserven, doch nur etwa 30% seines Territoriums wurden geologisch untersucht. Lediglich 1% der Fläche ist für Exploration lizenziert.

Geografisch profitiert die Mongolei von ihrer unmittelbaren Nähe zu China, dem weltweit dominierenden Mineralverarbeiter und größten Kupferverbraucher. Bahnverbindungen, die große Lagerstätten mit der chinesischen Grenze verbinden, reduzieren logistische Reibungsverluste, während Infrastrukturkorridore die Exportkapazitäten modernisieren.

Die Präsenz von Rio Tinto hat im Südgobi faktisch einen Kupferkorridor etabliert. Zunehmend richtet sich die Explorationsaufmerksamkeit über etablierte Lagerstätten hinaus auf frühphasige Systeme, die die nächste Entwicklungsstufe bilden könnten.

Asian Battery Metals: Auf der Suche nach dem nächsten System

Asian Battery Metals (ISIN: AU0000340143) treibt seine Exploration innerhalb dieser breiteren Kupfer-Story voran. Das zu 100% eigene Yambat-Projekt, das das Oval-Cu-Ni-PGE-System umfasst, liegt in der Provinz Govi-Altai - einer Region mit geologischen Ähnlichkeiten zu magmatischen Sulfid-Systemen weltweit.

Jüngste Bohrungen bei Oval bestätigten Erweiterungen der Kupfer-Nickel-Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe. Abschnitte wie 9,3 Meter mit 1,06% Kupfer und 0,48% Nickel, einschließlich höhergradiger interner Intervalle, belegen die Kontinuität des Systems. Metallurgische Testarbeiten ergaben Kupferrückgewinnungen zwischen 89% und 95% - ein früher Hinweis darauf, dass die Mineralisierung gut auf konventionelle Aufbereitungsmethoden anspricht.

Parallel dazu durchteuften Due-Diligence-Bohrungen im Kupfer-Gold-Projekt Maikhan Uul umfangreiche Sulfidzonen und erweiterten die Präsenz des Unternehmens in kupferdominierten Mineralsystemen innerhalb der Mongolei.

Obwohl sich Asian Battery Metals noch in der Explorationsphase befindet, agiert das Unternehmen in einer Jurisdiktion, die bereits nachweislich großskalige Kupferentwicklung unterstützen kann.

Politische Unterstützung und nachgelagerte Ambitionen

Die mongolische Regierung hat die Rohstoffentwicklung mit strukturellen Reformen verknüpft. Eine digitale Lizenzplattform, der Ausbau geologischer Datenbanken und die Einführung einer Bergbau-Rohstoffbörse sollen Transparenz und Investorenzugang verbessern.

Wichtig ist zudem der Schritt hin zur Wertschöpfung im Land. Eine Kupferschmelze im Wert von 1 Milliarde USD, derzeit in Khanbogd im Bau, soll ab 2026 jährlich eine Million Tonnen Konzentrat verarbeiten und die Abhängigkeit von Rohkonzentrat-Exporten reduzieren.

Diese infrastrukturelle Entwicklung stärkt die langfristige Investitionsargumentation für im Land tätige Kupferentwickler.

Größe an der Spitze, Chancen darunter

Oyu Tolgoi bestätigt die Fähigkeit der Mongolei, Kupferproduktion von Weltklasse zu liefern. Unterhalb dieses Flaggschiff-Projekts liegt jedoch eine breitere geologische Landschaft, die noch weitgehend unerforscht ist.

Für Unternehmen wie Asian Battery Metals besteht die Chance darin, die nächste Generation von Kupfersystemen innerhalb einer entstehenden Kupferprovinz zu identifizieren und voranzutreiben.

Da Versorgungssicherheit weltweit zu einer strategischen Priorität wird, zieht die Kombination aus bewiesener Größenordnung und unerschlossenen Gebieten in der Mongolei anhaltende Aufmerksamkeit auf sich - von großen Bergbaukonzernen an der Spitze bis hin zu fokussierten Explorern, die definieren wollen, was als Nächstes kommt.

