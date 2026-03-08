Droht ein Kupferdefizit? Dieser Explorer positioniert sich

Anzeige / Werbung

Ein neuer Bericht von S&P Global warnt vor einem strukturellen Kupferdefizit, während Elektrifizierung, künstliche Intelligenz und Verteidigungsausgaben die Nachfrage beschleunigen.

Der globale Kupfermarkt tritt in eine Phase zunehmender Angebotsverknappung ein, da die Nachfrage aus Elektrifizierung, Infrastruktur für künstliche Intelligenz und Verteidigungssystemen stark wächst. Eine aktuelle Studie, auf die sich S&P Global bezieht, deutet darauf hin, dass die Welt in den kommenden zwei Jahrzehnten mit einem erheblichen Mangel an diesem Metall konfrontiert sein könnte - was die wachsende strategische Bedeutung neuer Kupferentdeckungen unterstreicht.

Für aufstrebende Explorer wie Asian Battery Metals könnten die veränderten Dynamiken des Kupfermarktes Chancen eröffnen. Das an der ASX gelistete Unternehmen treibt Kupfer- und Nickelprojekte in einem frühen Stadium in der Mongolei voran - einer Region, die von Bergbauinvestoren zunehmend als vielversprechende Frontier für kritische Mineralien betrachtet wird.

Kupfernachfrage steigt im Zeitalter der Elektrifizierung

Die zentrale Rolle von Kupfer bei Elektrifizierung und digitaler Infrastruktur hat das Metall in den Mittelpunkt globaler Ressourcendiskussionen gerückt. Laut Copper in the Age of AI: The Challenges of Electrification, einem neuen Bericht von S&P Global, wird die Nachfrage in den kommenden Jahrzehnten deutlich ansteigen.

Die Studie prognostiziert, dass die weltweite Kupfernachfrage bis 2040 rund 42 Millionen Tonnen erreichen könnte - ein Anstieg von etwa 50% gegenüber dem heutigen Niveau. Gleichzeitig fällt es dem Angebot zunehmend schwer, mit diesem Wachstum Schritt zu halten.

S&P Global warnt, dass die globale Kupferproduktion bereits um 2030 ihren Höhepunkt bei etwa 33 Millionen Tonnen erreichen könnte. Bis 2040 könnte dadurch eine Angebotslücke von rund 10 Millionen Tonnen entstehen - das entspricht etwa 25% der prognostizierten Nachfrage.

"Dieser erhebliche Engpass tritt trotz der Erwartung auf, dass sich die Menge an recyceltem Kupferschrott mehr als verdoppeln wird", heißt es in dem Bericht.

Daniel Yergin, stellvertretender Vorsitzender von S&P Global und Co-Leiter der Studie, betonte die strukturelle Herausforderung für die Branche:

"Kupfer ist der große Ermöglicher der Elektrifizierung - doch das beschleunigte Tempo der Elektrifizierung stellt zunehmend eine Herausforderung für die Kupferversorgung dar", sagte er im Bericht. "Wirtschaftliche Nachfrage, Netzausbau, erneuerbare Energieerzeugung, KI-Rechenleistung, digitale Industrien, Elektrofahrzeuge und Verteidigung wachsen gleichzeitig - und das Angebot ist nicht auf Kurs, damit Schritt zu halten."

Die Forschung zeigt zudem neue Nachfragequellen auf, die in den letzten Jahren entstanden sind. KI-Rechenzentren, Elektrofahrzeuge und Verteidigungstechnologien dürften den Kupferverbrauch deutlich erhöhen, da der globale Strombedarf steigt.

Strukturelle Angebotsprobleme im Bergbau

Trotz steigender Preise und höherer Explorationsausgaben bleibt der Ausbau der Kupferversorgung schwierig.

S&P Global schätzt, dass bis 2040 zusätzliche 10 Millionen Tonnen Primärproduktion erforderlich sind, um die Angebotslücke zu schließen. Der Aufbau neuer Minenprojekte ist jedoch langsam und kapitalintensiv.

Der Studie zufolge dauert es im Durchschnitt etwa 17 Jahre, bis eine neue Kupfermine von der Entdeckung bis zur Produktion gelangt. Gründe dafür sind komplexe Genehmigungsverfahren, sinkende Erzgehalte und strengere Umweltprüfungen. Auch die geopolitische Konzentration stellt ein Risiko dar. Eine kleine Gruppe von Ländern dominiert den Kupferabbau und die Verarbeitungskapazitäten, wodurch globale Lieferketten anfällig für politische Veränderungen und Handelsstörungen werden.

Diese Faktoren haben dazu geführt, dass Regierungen Kupfer zunehmend als kritischen Rohstoff einstufen. Mehrere Länder - darunter die USA im Jahr 2025 - haben das Metall in ihre strategischen Rohstofflisten aufgenommen.

Mongolei rückt als neue Explorationsregion in den Fokus

Vor diesem Hintergrund rücken Frontier-Regionen wie die Mongolei verstärkt in den Fokus von Bergbauunternehmen.

Das Land beherbergt mit Oyu Tolgoi eine der größten Kupfer-Gold-Minen, die in den letzten 25 Jahren entwickelt wurden. Zudem liegt die Mongolei in unmittelbarer Nähe zu China - dem weltweit größten Verbraucher von Kupfer und Batteriemetallen -, was ihre strategische Bedeutung zusätzlich erhöht.

Asian Battery Metals (ISIN: AU0000340143) gehört zu einer Reihe von Junior-Explorern, die diese Region ins Visier nehmen. Das Unternehmen entwickelt ein Portfolio aus Kupfer-, Nickel- und Goldprojekten im Südwesten der Mongolei. Laut Unternehmenspräsentation hat die wichtigste Entdeckung - das Oval-Kupfer-Nickel-Projekt - hochgradige Mineralisierung von der Oberfläche bis in Tiefen von etwa 100 bis 290 Metern bestätigt. Bohrungen zeigen sowohl disseminierte als auch massive Sulfid-Zonen.

Metallurgische Tests deuten zudem auf Kupferrückgewinnungsraten zwischen 89% und 95% hin, was auf das Potenzial für konventionelle Aufbereitungsmethoden schließen lässt, sofern letztlich eine wirtschaftliche Ressource definiert werden kann.

Das Unternehmen prüft außerdem weitere Ziele wie das Maikhan-Uul-Kupfer-Gold-Projekt. Dort wurden in Bohrungen 14,5 Meter mit durchschnittlich 2,23% Kupfer und 0,73 Gramm Gold pro Tonne innerhalb massiver Sulfidmineralisierung durchschnitten.

Diese frühen Explorationsergebnisse sind noch vorläufig, zeigen jedoch die Art von Entdeckungspipeline, die zunehmend wichtig werden könnte, während die Branche nach neuen Kupfervorkommen sucht.

Wettbewerb im globalen Kupfersektor

Asian Battery Metals agiert in einem stark umkämpften globalen Explorationsumfeld. Große diversifizierte Bergbaukonzerne wie BHP (ISIN: AU000000BHP4), Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) und Freeport-McMoRan dominieren weiterhin die Kupferproduktion und investieren stark in die Erweiterung bestehender Betriebe.

Rio Tinto entwickelt beispielsweise den unterirdischen Ausbau der Oyu-Tolgoi-Mine in der Mongolei, während BHP Projekte in Chile vorantreibt und weltweit nach neuen Kupfermöglichkeiten sucht.

Gleichzeitig verfolgen mittelgroße Produzenten und Entwickler wie Lundin Mining, First Quantum Minerals und Ivanhoe Mines neue Projekte in Afrika, Lateinamerika und Zentralasien.

Auch Junior-Explorer spielen eine entscheidende Rolle in der Entdeckungspipeline des Sektors. Viele der heutigen großen Kupferminen begannen einst als kleine Explorationserfolge, die später von größeren Bergbauunternehmen übernommen oder weiterentwickelt wurden.

Ausblick: Strategische Bedeutung von Kupfer wächst

Analysten erwarten, dass die Rolle von Kupfer in der Weltwirtschaft weiter zunehmen wird, während Energiesysteme elektrifiziert werden und digitale Infrastruktur wächst.

Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energienetze und der Ausbau der Stromnetze benötigen große Mengen Kupfer für Verkabelung, Übertragung und Energiespeicher. Auch Rechenzentren für Anwendungen der künstlichen Intelligenz entwickeln sich zu einer bedeutenden neuen Nachfragequelle.

Die Studie von S&P Global kommt zu dem Schluss, dass die zukünftige Wirtschaft stark von der Verfügbarkeit von Kupfer abhängen wird.

"Die Zukunft ist nicht nur kupferintensiv - sie wird durch Kupfer ermöglicht", heißt es im Bericht. Damit wird die zentrale Rolle des Metalls für Energiesysteme, digitale Infrastruktur und industrielle Produktion hervorgehoben.

Für den Bergbausektor bedeutet dies einen wachsenden Druck, neue Ressourcen zu erschließen. Großprojekte bleiben entscheidend, doch Explorer in frühen Phasen könnten eine zunehmend wichtige Rolle bei der Entdeckung der nächsten Generation von Lagerstätten spielen.

Vor diesem Hintergrund gehören Unternehmen wie Asian Battery Metals zu den

zahlreichen neuen Akteuren, die versuchen, sich frühzeitig in einem möglicherweise zunehmend angespannten Kupfermarkt zu positionieren. Sollte die Nachfrage wie prognostiziert weiter steigen, könnte der Wettlauf um neue Kupfervorkommen zu einer der entscheidenden Herausforderungen der globalen Energiewende werden.

Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

