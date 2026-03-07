Kupfer wird knapp: Warum die Mongolei für Asian Battery Metals und Rio Tinto auf dem Radar steht

Anzeige / Werbung

Steigende Defizite und seltene Neuentdeckungen rücken aufstrebende Projekte mit Distrikt-Potenzial in den Fokus der Investoren

Ein Markt mit Angebotsknappheit

Die Rallye bei Kupfer ist über eine gewöhnliche zyklische Erholung hinausgegangen. Die Preise an der London Metal Exchange näherten sich kürzlich 13.200 US-Dollar pro Tonne und liegen damit in Reichweite von Rekordhöhen, da Lieferstörungen mit der schnell wachsenden Nachfrage durch Elektrifizierung zusammentreffen.

Sowohl Goldman Sachs als auch J.P. Morgan erwarten, dass sich die Defizite bis 2026 weiter vertiefen. J.P. Morgan prognostiziert Preise von durchschnittlich 12.500 US-Dollar pro Tonne bis zum zweiten Quartal, gestützt durch ein Defizit im Raffinademarkt von rund 330.000 Tonnen. Allein der Ausbau von Rechenzentren könnte im nächsten Jahr fast eine halbe Million Tonnen zusätzliche Nachfrage erzeugen.

Langfristig schätzt S&P Global, dass der weltweite Kupferverbrauch bis 2040 von 28 Millionen Tonnen auf 42 Millionen Tonnen steigen könnte. Ohne eine deutliche Ausweitung der Minenproduktion könnte sich das Defizit dramatisch vergrößern. Kurz gesagt: Die Branche braucht neue Lagerstätten - und zwar bald.

Die Entdeckungsdürre

Die strukturelle Herausforderung liegt weniger beim Preis als vielmehr in der Geologie. Entdeckungen der Tier-1-Kategorie sind selten geworden, und der Zeitraum von der ersten Bohrung bis zur Produktion erstreckt sich oft über mehr als ein Jahrzehnt.

Produktionsstörungen bei Betrieben wie der Grasberg-Mine in Indonesien und Kamoa-Kakula in der Demokratischen Republik Kongo haben gezeigt, wie fragil die bestehende Produktion ist. Gleichzeitig positionieren sich die großen diversifizierten Bergbaukonzerne neu. Bei BHP Group ist Kupfer inzwischen zum größten Umsatzträger aufgestiegen und hat Eisenerz überholt, während Rio Tinto den Großteil seines Explorationsbudgets auf dieses Metall konzentriert.

Die Konsequenz ist klar: Größe zählt - aber auch der Erzgehalt. In einem sich verengenden Markt haben hochgradige Entdeckungen mit einfacher Metallurgie strategisches Gewicht, insbesondere in stabilen Regionen in der Nähe von Endmärkten.

Die strategische Bedeutung der Mongolei

Die Mongolei steht im Zentrum dieser Diskussion. Der Zentralasiatische Orogen-Gürtel gehört zu den aussichtsreichsten, aber noch wenig erforschten Mineralprovinzen der Welt und beherbergt ein breites Spektrum von Kupfersystemen - von Porphyren bis hin zu magmatischen Sulfidlagerstätten.

Das Land beherbergt bereits eines der Vorzeigeprojekte der Branche, die Oyu-Tolgoi-Mine von Rio Tinto, und schneidet in Studien zum mineralischen Potenzial sehr gut ab. Die Nähe zu China - dem größten Kupferverbraucher der Welt und einem dominierenden Raffinierungszentrum - bietet logistische und kommerzielle Vorteile in einer Zeit, in der die Stabilität von Lieferketten verstärkt im Fokus steht.

Für aufstrebende Explorationsunternehmen bietet dieses Umfeld sowohl geologische als auch geopolitische Chancen.

Oval: Hochgradige Mineralisierung ab der Oberfläche

Vor diesem makroökonomischen Hintergrund beginnt die Kupfer-Nickel-PGE-Entdeckung Oval von Asian Battery Metals Aufmerksamkeit zu erregen.

Bohrungen haben einen 880 Meter langen mineralisierten Trend mit weitgehend kontinuierlichen Sulfiden von der Oberfläche bis in Tiefen von etwa 300 Metern abgegrenzt. Was Oval auszeichnet, ist nicht nur die Kontinuität, sondern auch der Erzgehalt.

Zu den jüngsten Bohrabschnitten gehören 8,8 Meter mit 6,08% Kupfer und 3,19% Nickel sowie weitere Intervalle, die konstant mehr als 3% Kupfer und 3% Nickel aufweisen. Die Mineralisierung wird von massiven Sulfiden dominiert, die typischerweise mit hochgradigen Systemen und einer kompakteren Lagerstättenstruktur verbunden sind.

Metallurgische Tests ergaben Kupfergewinnungsraten von 89-95%, ein ermutigender Hinweis auf die Verarbeitungseffizienz. In einer kapitalintensiven Branche können hohe Gewinnungsraten die Projektökonomie erheblich verbessern - insbesondere in Kombination mit einer oberflächennahen Geometrie.

Aufbau eines Distrikts

Asian Battery Metals arbeitet zudem daran, seine Ressourcenbasis durch die geplante Übernahme des Kupfer-Gold-VMS-Systems Maikhan Uul (Red Hill) zu erweitern.

Jüngste Bohrungen bei Red Hill bestätigten die Kontinuität massiver Sulfide, darunter 14,5 Meter mit 2,23% Kupfer und 0,73 g/t Gold. Eine nahe gelegene Zone namens North Hill lieferte flache Gold- und Silberabschnitte, darunter Intervalle mit über 6 g/t Gold und dreistelligen Silbergehalten.

Gesteinsproben haben zudem einen 600 Meter langen anomalienreichen Goldtrend aufgezeigt, was das Potenzial für ein Lagerstättengebiet mit mehreren Vorkommen unterstreicht - statt nur eines einzelnen Projekts.

Für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 20 Millionen australischen Dollar und einem Aktienkurs von etwa 2-3 Cent bietet die Hinzunahme polymetallischer Optionen strategische Breite. Gleichzeitig diversifiziert sie das Engagement über Kupfer, Nickel und Edelmetalle - in einer Zeit, in der kritische Rohstoffe verstärkte politische Unterstützung erhalten.

Katalysatoren in einem angespannten Markt

Das Unternehmen hat für 2026 ein programmreiches Jahr mit mehreren Katalysatoren angekündigt: Bohrprogramme auf verschiedenen Projekten sowie die mögliche Veröffentlichung einer ersten JORC-Ressourcenschätzung für Oval.

Die Ressourcendefinition wird ein entscheidender Wendepunkt sein. In einem Markt, der zunehmend auf nachweisbare Tonnen statt auf rein konzeptionelle Explorationspotenziale schaut, ist die Umwandlung hochgradiger Bohrabschnitte in konforme Ressourcen essenziell.

Wichtig ist auch, dass Geometrie und Erzgehalt von Oval auf ein kompaktes Entwicklungsprojekt mit hohen Margen hindeuten könnten - vorbehaltlich weiterer Bohrungen. In einem Kupfermarkt, der unter chronischer Unterinvestition leidet, können selbst mittelgroße Ergänzungen des zukünftigen Angebots strategisches Interesse wecken.

Positioniert für den Zyklus

Die Begeisterung privater Investoren für Kupfer in China - wo Berichten zufolge physische Kupferbarren angesichts steigender Preise gekauft werden - mag Schlagzeilen machen. Doch die eigentliche Geschichte liegt im strukturellen Nachfragewachstum durch Netzausbau, Elektrofahrzeuge und KI-Infrastruktur.

Große Bergbauunternehmen richten ihr Kapital entsprechend aus. Kleinere Unternehmen mit glaubwürdigen Entdeckungen könnten von dieser Verschiebung der Aufmerksamkeit profitieren.

Asian Battery Metals befindet sich noch in einer frühen Phase, doch die Kombination aus hochgradigen Sulfidlagerstätten, vielversprechender Metallurgie, großem Distriktpotenzial und Nähe zu asiatischen Endmärkten positioniert das Unternehmen innerhalb einer neuen Generation von Explorationsfirmen, die von einem anhaltenden Kupferdefizit profitieren könnten.

Während sich die Branche zunehmend der Realität stellt, dass neue Kupferquellen weder schnell noch leicht zu finden sind, unterstreichen Projekte wie Oval ein übergeordnetes Thema: In einem angespannten Markt haben hochwertige Entdeckungen in strategischen Regionen eine überproportional große Bedeutung.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren. Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

• Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

• Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

• Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu. Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

Quellen:

web: https://www.fraserinstitute.org/

https://www.abnnewswire.net/press/en/128833/Asian-Battery-Metals-PLC-(ASX-AZ9)-Confirms-Additional-Massive-Sulphide-Mineralisation-at-North-Oval

web: https://www.sec.gov/submit-filings

web: https://asianbatterymetals.com/news-and-media/

web: https://skillings.net/abm-proves-metallurgical-strength-at-mongolias-oval-copper-discovery/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Asian Battery Metals Plc oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Asian Battery Metals Plc" oder "Nebenwerte".

Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

Disclaimer/Risikohinweis Asian Battery Metals Plc

Interessenkonflikte: Mit Asian Battery Metals Plc existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Asian Battery Metals Plc. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Asian Battery Metals Plc. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Asian Battery Metals einsehen: https://asianbatterymetals.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Asian Battery Metals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Kupfer wird knapp: Warum die Mongolei für Asian Battery Metals und Rio Tinto auf dem Radar steht appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000340143