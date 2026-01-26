Stabilus ist mit Gegenwind ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal (bis 31. Dezember 2025) sank der Konzernumsatz von 326,0 Mio. € auf 291,1 Mio. € - ein Rückgang um 10,7 %. Rund 3,7 Prozentpunkte davon sind auf negative Währungseffekte zurückzuführen, insbesondere den schwächeren US-Dollar. Organisch lag das Minus bei 7,0 %, vor allem wegen eines deutlich schwächeren Geschäfts in China und der anhaltenden Schwäche im Automotive-Bereich. Das operative Ergebnis bekam die Marktlage ebenfalls zu spüren: Das bereinigte EBIT fiel auf 29,3 Mio. € (Vorjahr: 37,8 Mio. €), die bereinigte EBIT-Marge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
