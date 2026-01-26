Vancouver, British Columbia / 26. Januar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) ("New Earth" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es einen Dienstleistungsvertrag mit APEX Geoscience Ltd. ("APEX") abgeschlossen hat, einem unabhängigen geowissenschaftlichen Beratungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung, das sich auf professionelle geologische Beratung, Explorationsmanagement und technisches Reporting spezialisiert hat.

Im Rahmen des Vertrags wird APEX unabhängige geologische Beratungs- und technische Dienstleistungen erbringen, um die Explorations- und Bewertungsaktivitäten von New Earth je nach Bedarf zu unterstützen. Zum Leistungsumfang können die Überprüfung und Interpretation geologischer Daten, die Erstellung technischer Berichte und die Beratung des Unternehmens bei der Weiterentwicklung seiner Mineralexplorationsprojekte gehören, darunter auch Projekte mit Schwerpunkt auf kritischen und strategischen Mineralien.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Beauftragung von APEX seine technischen Fähigkeiten verbessern und seine Entscheidungsfindung im Bereich Exploration stärken wird. APEX verfügt über umfangreiche Erfahrung mit verschiedenen Rohstoffarten und Explorationsphasen. Diese Erfahrung wird nach Einschätzung des Managements bei der Weiterentwicklung des Projektportfolios von New Earth einen bedeutenden Mehrwert darstellen.

"Diese Dienstleistungsvereinbarung unterstreicht unser Engagement für die Zusammenarbeit mit erfahrenen technischen Experten und ist Teil der umfassenden Explorationsstrategie von New Earth, mit etablierten Partnern aus der Branche zusammenzuarbeiten, um unsere Mineralvorkommen effizient zu bewerten und zu erschließen", erklärte der CEO von New Earth Resources Corp., Lawrence Hay. "Das technische Knowhow und die praxiserprobte Erfahrung von APEX im Bereich Exploration passen perfekt zu unseren Zielen."

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren und dann erneut in den 1970er Jahren Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung für den Erwerb sämtlicher Anteile an 23 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 1.102 Hektar im Gebiet von Strange Lake in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet. Das unter dem Namen "SL Project" geführte Projekt hat beste Aussichten auf Seltenerdmetallfunde. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über die Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte am Seltenerdmetallprojekt Red Wine, das sich über 2 nicht zusammenhängende Mineralclaims mit rund 1.575 Hektar Grundfläche in Labrador (Kanada) erstreckt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.newearthresourcescorp.com, in den veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) oder wenden Sie sich per E-Mail an das Unternehmen unter info@newearthresourcescorp.com.

Für das Board of Directors

"Lawrence Hay"

President und CEO

Tel.: 778.317.8754

E-Mail: info@newearthresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Plänen und anderen Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind in der Regel an zukunftsgerichteten Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" oder deren Verneinungen oder ähnlichen Variationen zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausgesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter unter anderem die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit zur Steuerung der Betriebskosten und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

