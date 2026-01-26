The Platform Group hat nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte hinter sich. 2025 wurde nicht nur die eigene Prognose erfüllt - sie wurde im Jahresverlauf gleich zweimal angehoben und trotzdem erreicht. Das über alle Plattformen abgewickelte Bruttowarenvolumen (GMV) kletterte um +44 % auf rund 1,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 903 Mio. Euro). Der Umsatz legte um +38,8 % auf 728 Mio. Euro zu und lag damit im oberen Bereich der zuletzt erhöhten Prognose von 715-735 Mio. Euro. Treiber: starkes organisches Wachstum, mehr Partner auf den Plattformen, eine gestiegene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
