Nach der Rekordjagd in der vergangenen Woche startet die Aktie von Siemens Energy mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche. Die vergangenen Wochen haben aber gezeigt, wie stark die Nachfrage nach Energietechnik weiterhin ist. Noch in der laufenden Woche will mit Asta Energy ein neuer Player an die Börse kommen.Asta hat bekannt gegeben, dass der geplante Börsengang noch diese Woche erfolgen soll. Am 30. Januar könnte die Erstnotiz im Prime Standard an der Börse Frankfurt bereits erfolgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
