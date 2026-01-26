Die Platform Group (TPG) meldete das stärkste Jahr ihrer bisherigen Geschichte, wobei die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 im Großen und Ganzen im Einklang mit dem Ausblick und unseren Schätzungen standen. Der Bruttowarenwert (GMV) stieg im Jahresvergleich um 44% auf 1,3 Milliarden Euro und der Umsatz wuchs um 38,8% auf 728 Millionen Euro, was die Skalierbarkeit des Plattformmodells und den Fortschritt in Richtung Vision 2030 bestätigt. Das bereinigte EBITDA erreichte 55 Millionen Euro (7,6% Marge), während der berichtete Gewinn je Aktie (EPS) von 2,26 Euro im Wesentlichen mit unserer Schätzung von 2,27 Euro übereinstimmt. Darüber hinaus verbesserte sich die Nettoverschuldungsquote (Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA) auf 2,2x. Das Management erwartet weiteres Wachstum und Margenverbesserungen im Geschäftsjahr 2026. Wir betrachten die Aktien als attraktiv bewertet und bestätigen unser Kursziel von 19,50 Euro sowie unsere BUY-Einstufung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-platform-group-se-co-kgaa
© 2026 mwb research