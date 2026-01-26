In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Lothar Albert mit Sascha Gebhard (Aktienspezialist bei Stock free) über die ...
© 2026 LS-X Trader
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|195,86
|195,92
|13:15
|195,92
|195,96
|13:15
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:01
|Trader-Interview mit Sascha Gebhard: SAP, Nemetschek, Atoss Softw., GFT Technologies, LEG Immobilien
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Lothar Albert mit Sascha Gebhard (Aktienspezialist bei Stock free) über die ..
► Artikel lesen
|Fr
|ATOSS SOFTWARE SE: Stabilität als strategischer Wert
|19.01.
|ATOSS SOFTWARE SE unter Bewertungsfokus
|16.01.
|DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software vor Zahlen für das Schlussquartal von 140 auf 135 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das...
► Artikel lesen
|16.01.
|Atoss Software: Mögliche Prognoseänderung
|Am 30. Januar wird Atoss Software vorläufige Zahlen für 2025 publizieren. Für die Analysten der Deutschen Bank steht dabei aber vor allem der Ausblick auf 2026 im Fokus. Dieser dürfte konservativ ausfallen....
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:01
|Trader-Interview mit Sascha Gebhard: SAP, Nemetschek, Atoss Softw., GFT Technologies, LEG Immobilien
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Lothar Albert mit Sascha Gebhard (Aktienspezialist bei Stock free) über die ..
► Artikel lesen
|11:30
|Morgen-Update: Analysten-Warnsignal bei GFT Technologies: Jetzt wird's kritisch - das müssen Sie jetzt wissen!
|So
|Wochenende-Spezial: GFT Technologies wackelt - Montag könnte ungemütlich werden - das müssen Sie jetzt wissen!
|So
|Wochenende-Spezial: GFT Technologies wackelt - Montag könnte ungemütlich werden - jetzt handeln!
|So
|Wochenend-Alarm: GFT Technologies - könnte es am Montag komplett einbrechen? - jetzt lesen!
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:01
|Trader-Interview mit Sascha Gebhard: SAP, Nemetschek, Atoss Softw., GFT Technologies, LEG Immobilien
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Lothar Albert mit Sascha Gebhard (Aktienspezialist bei Stock free) über die ..
► Artikel lesen
|09:06
|BERENBERG stuft LEG Immobilien auf 'Buy'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LEG von 99 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwischen Juni 2022 und Juni 2024 seien die Aktienkurse...
► Artikel lesen
|Sa
|Alzchem, HelloFresh, Hensoldt, LEG Immobilien, Puma, TeamViewer: Neue Aktien-Positionen der Short-Seller
|Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben...
► Artikel lesen
|Fr
|GOLDMAN SACHS stuft LEG Immobilien auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 65,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator sieht europäische Immobilienwerte...
► Artikel lesen
|Di
|EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|EQS Voting Rights Announcement: LEG Immobilien SE
LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:01
|Trader-Interview mit Sascha Gebhard: SAP, Nemetschek, Atoss Softw., GFT Technologies, LEG Immobilien
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Lothar Albert mit Sascha Gebhard (Aktienspezialist bei Stock free) über die ..
► Artikel lesen
|08:51
|DAX-Check LIVE: Friedrich Vorwerk, Kion, Nemetschek, Rheinmetall, SAP, Stabilus im Fokus
|Zum Wochenschluss hat sich der DAX nach den Grönland-bedingten Schwankungen der Vortage zwar stabilisiert, die Stimmung bleibt jedoch angespannt. Das zeigt sich auch an einer Flucht ins Gold. Der "Zollschock"...
► Artikel lesen
|08:23
|AKTIE IM FOKUS: Erholungsrally bei Nemetschek nach Kehrtwende von JPMorgan
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Aktien von Nemetschek dürfte am Montag deutlich Fahrt aufnehmen. Auf der Handelsplattform Tradegate lagen die Papiere des Bausoftwarespezialisten mit 83,90 Euro...
► Artikel lesen
|08:17
|Aktien Frankfurt Ausblick: Leichtes Minus zum Wochenauftakt erwartet
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag leicht nachgeben. In Deutschland und in den USA steht die neue Börsenwoche im Zeichen der Berichtssaison der Unternehmen, die nun in...
► Artikel lesen
|08:02
|DAX tiefer, Gold und Silber top: Nemetschek, SAP, Siemens Energy, Rheinmetall, Bayer, Shell ...
|Der DAX hat sich am Freitag mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent bei 24.900,71 Zählern ins Wochenende verabschiedet. Der Start in die neue Woche dürfte allerdings schwächer ausfallen. Der Broker...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:01
|Trader-Interview mit Sascha Gebhard: SAP, Nemetschek, Atoss Softw., GFT Technologies, LEG Immobilien
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Lothar Albert mit Sascha Gebhard (Aktienspezialist bei Stock free) über die ..
► Artikel lesen
|12:53
|SAP-Chef Klein warnt vor der AfD
|12:23
|Warum SAP-Chef Klein vor der AfD warnt
|12:21
|Christian Klein: SAP-Chef warnt vor Folgen eines politischen Erfolgs der AfD
|12:14
|SAP SE zeigt fundamentale Stärke