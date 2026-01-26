Vancouver, Kanada - 26. Januar 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) (das "Unternehmen" oder "Antimony Resources" oder "ATMY") freut sich, den neuesten Satz hochgradiger Antimon-(Sb)-Analyseergebnisse aus dem Antimonprojekt Bald Hill in New Brunswick, Kanada, bekannt zu geben. Die Analyseergebnisse für die Bohrungen BH-25-22 bis BH-25-31 werden hier vorgestellt.

Highlights:

- Im Rahmen der Bohrungen wird in 75 bis 80 % der Bohrlöcher nach wie vor eine hochgradige Mineralisierung aus antimonführendem Stibnit (Sb) durchteuft.

- In fünf der neun Löcher wurden mehrere Zonen einer Mineralisierung aus massivem antimonführendem Stibnit (Sb) angetroffen.

- Es wurden hochgradige und mächtige Abschnitte mit bis zu 2,38 % Sb auf 9,6 Meter und 6,79 % Sb auf 2,3 Meter durchörtert.

- Die hochgradigen* Gehalts-Mächtigkeits-Werte sind nach wie vor auf hohem Niveau = 20,4 und 15,6.

Die Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.

Antimonprojekt Bald Hill - NB Bohrlochuntersuchungen der Phase Zwei Bohrungen Bohrloch-Nummer BH-25-22 von (m) bis (m) Sb (%) Länge (m) Länge*Sb% 107,30 111,30 5,10 4,00 20,4 und 163,75 173,35 2,38 9,60 22,8 einschließlich 163,75 166,50 7,12 2,75 19,6 und 182,50 183,75 5,64 1,25 7,1 BH-25-23 88,50 90,80 6,62 2,30 15,2 BH-25-24 NSV BH-25-25 124,45 125,00 7,92 0,55 4,4 BH-26-26 98,75 105,60 2,15 6,85 14,7 BH-25-27 38,45 40,30 2,41 1,85 4,5 und 44,70 47,00 6,79 2,30 15,6 BH-25-28 250,30 257,80 1,40 7,50 10,5 und 272,70 275,80 1,91 3,10 5,9 BH-25-29 79,15 81,60 0,14 2,45 0,3 und 349,55 352,00 1,00 2,45 2,4 BH-25-31 82,15 83,40 1,06 1,25 1,3 und 234,70 240,90 0,54 6,20 3,3 und 243,95 247,65 0,75 3,70 2,8 und 261,60 264,80 2,14 3,20 6,8

Anmerkung: Die in dieser Tabelle angegebenen Mächtigkeiten stellen die Mächtigkeiten der Bohrabschnitte dar. Die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung wird auf circa 75 % der Abschnittslängen geschätzt.

In 75 bis 80 % der Bohrlöcher wird nach wie vor eine hochgradige Mineralisierung aus antimonführendem Stibnit (Sb) durchteuft.

Die finalen Analyseergebnisse der zusätzlichen Bohrungen mit einem Gesamtvolumen von 5.000 Metern, die im Rahmen der Phase-2-Bohrungen im Herbst bei Bald Hill durchgeführt wurden, liegen nun vor. Insgesamt hat ATMY im Jahr 2025 mehr als 8.000 Bohrmeter in 31 Bohrlöchern absolviert, die nun allesamt ausgewertet wurden. Zwei weitere Bohrlöcher, die für das Phase-2-Programm geplant waren, konnten aufgrund der Weihnachtspause nicht fertiggestellt werden; sie werden im Rahmen der Bohrungen 2026 nachgeholt.

In den Bohrkernen sind einzelne Abschnitte aus massivem Stibnit mit Gehalten von bis zu 30 % Sb zu sehen. Der durchschnittliche Gesamtgehalt der Mineralisierung scheint nach wie vor zwischen 3 und 4 % Sb zu liegen.

Die antimonhaltige Stibnitmineralisierung in der Main Zone wurde anhand von Ausbissen an der Oberfläche und Bohrungen abgegrenzt. Als Ergebnis des Bohrprogramms 2025 wurde die Main Zone auf über 700 Metern erweitert, und die Tiefe wurde auf mindestens 400 Meter bestätigt.

Die Standorte der Bohrlöcher und Oberflächenvorkommen aus dem Bohrprogramm 2025 der Phasen Eins und Zwei sowie die vorgeschlagenen Definitionsbohrungen sind in der untenstehenden Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Standorte der Bohrungen 2025 (in rot) und geplante Definitionsbohrungen 2026 (in blau). Geplante Bohrplätze bei West Side sind in grün dargestellt.

Abbildung 2: Mineralisierte Zonen im Antimonprojekt Bald Hill. Die Spuren der Mineralisierung der Main Zone an der Oberfläche sind in rot dargestellt. Die Mineralisierung der South Zone und die neu entdeckte Marcus Zone westlich der Main Zone sind hervorgehoben.

Antimonprojekt Bald Hill

Highlights der Exploration

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Frühere Arbeiten, die Bohrungen einschließen, haben eine Antimonlagerstätte von über 700 m Länge umrissen.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 3 bis 4 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Der potenzielle Umfang des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, beträgt 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon (80.000 bis 106.000 Tonnen enthaltenes Antimon)1 - Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial anhand weiterer bekannter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde.

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄ? NATIONAL INSTRUMENT 43-101: "BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09", erstellt für Antimony Resources am 28. Oktober 2025. Verfasst von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Jim Atkinson, P. Geo., CEO von Antimony Resources Corp., erklärt: "Wie bereits berichtet, ist unser Explorationsprogramm 2025 sehr erfolgreich verlaufen und die Ergebnisse sind nach wie vor faszinierend. Im Jahr 2025 konnten wir mehr als 8.000 Bohrmeter abteufen und das bisherige Gesamtvolumen der Bohrungen im Konzessionsgebiet auf über 13.800 Bohrmeter erweitern. Unsere Bohrungen bestätigen für die Lagerstätte nach wie vor Ergebnisse mit hochgradigen Antimonwerten und mächtigen Mineralisierungszonen. Das Vorkommen mehrerer mächtiger Zonen mit antimonführendem Stibnit, die im Rahmen der jüngsten Bohrungen entdeckt wurden, wird bei der abschließenden Ressourcenberechnung eine wesentliche Rolle spielen.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Probenverfahren - Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Analysen wurden von Actlabs erstellt, einem unabhängigen, CALA- und SCC-akkreditierten Analysedienstleister, der nach den Normen ISO 17025 und ISO 9001 zertifiziert ist. NQ-Bohrkernproben wurden aufgezeichnet und mit einer Diamantkernsäge halbiert. Die Halbkernproben wurden in der Anlage zur Kernaufzeichnung sicher gelagert, bis sie von Personal von ATMY an das Labor von Actlabs in Fredericton geliefert wurden. Proben wurden zerkleinert (< 7 kg) auf bis zu 90 % und durch 2 mm (10 Mesh) gesiebt, mittels "Riffle-Split" auf 250 Gramm gespalten und mit Hilfe von Weichstahlpulverisierung zu 95 % pulverisiert und durch 105µm (150 Mesh) gepresst. Die gespaltenen Proben wurden einem fast vollständigen 4-Säure-Aufschluss unterzogen, gefolgt von Multi-Element-Analyse, einschließlich Basismetallen, unter Verwendung einer ICP-Methode für 35 Elemente. Ergebnisse über den Nachweisgrenzen wurden mit Hilfe von Analysemethoden erneut geprüft.

Antimony Resources unterzog die Analyse einem umfassenden QA/QC-Programm, das ungefähr 20 % jeder Serie beinhaltete, darunter: eine Probe zertifiziertes Referenzmaterial, eine Probe des Duplikats aus dem gespaltenen Kern, ein Pulp-Duplikat aus dem Labor und eine Leerprobe für jede Serie aus 25 Proben.

Das Labor führte ebenfalls QA/QC-Verfahren durch, die Duplikate und methodische Leer- und Standardproben umfassten. Zusätzlich wurden 13 % QA/QC im Rahmen der instrumentellen Analyse durchgeführt, um die Qualität insbesondere im Hinblick auf instrumentelle Drifts sicherzustellen.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

mailto:jim@antimonyresourcescorp.ca

647 278 7502

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82693Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82693&tr=1



