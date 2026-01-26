Stabilus hat einen schwachen Start ins Geschäftsjahr 2026 verzeichnet, da die Umsätze im ersten Quartal auf 291,1 Mio. EUR (-10,7 % im Jahresvergleich) gesunken sind, was auf Schwäche im Automobilbereich und ungünstige Wechselkurse zurückzuführen ist. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026, gestützt durch laufende Transformations- und Effizienzmaßnahmen. Die regionale Leistung war gemischt, mit stabilen Umsätzen in der EMEA-Region und verbesserten Margen, während die Regionen Amerika und APAC unter Druck blieben, insbesondere aufgrund der schwachen Nachfrage im chinesischen Automobilmarkt. Das berichtete EBIT fiel auf 21,1 Mio. EUR, während das EPS um 45 % im Jahresvergleich sank. Positiv hervorzuheben ist die starke Cash-Generierung, wobei der bereinigte Free Cash Flow auf 23,9 Mio. EUR anstieg. Da die Bewertung weiterhin gedrückt bleibt, bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 25,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stabilus-se
