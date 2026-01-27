Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Schwerzenbach, 27. Januar 2026
Meier Tobler: Umsatz stabil - EBITDA und Konzerngewinn unter Vorjahr
Meier Tobler veröffentlicht heute vorläufige, ungeprüfte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen behauptete sich in einem anspruchsvollen Umfeld und baute seine Marktposition weiter aus.
Umsatzentwicklung und Marktanteile
Operatives Ergebnis (EBITDA)
Bereinigter Konzerngewinn im Fokus
Der nach Swiss GAAP FER ausgewiesene Konzerngewinn (nach Goodwill-Abschreibungen) beträgt CHF 15.3 Mio. (Vorjahr: CHF 21.3 Mio.). Der Konzerngewinn wurde im Berichtsjahr durch zwei Faktoren gedämpft:
Ausschüttung und Kapitalallokation
Ausblick
Weitere Details zu Ergebnis und Ausblick wird Meier Tobler zusammen mit dem geprüften, definitiven Jahresergebnis 2025 am 26. Februar 2026 veröffentlichen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Meier Tobler Group AG
|Bahnstrasse 24
|8603 Schwerzenbach
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 806 41 41
|Fax:
|+41 44 806 41 00
|E-Mail:
|info@meiertobler.ch
|Internet:
|www.meiertobler.ch
|ISIN:
|CH0208062627
|Valorennummer:
|20806262
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2266088
