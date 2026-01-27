Schaan FL - Der Baugerätehersteller Hilti hat 2025 erneut unter dem starken Franken gelitten. Entsprechend sank der Umsatz um 2,1 Prozent auf 6,3 Milliarden Franken, wie der Liechtensteiner Konzern am Dienstag mitteilte. Negative Währungseffekte lasteten mit 4,0 Prozentpunkten auf dem Umsatz, sodass Hilti in Lokalwährungen noch um 1,9 Prozent gewachsen wäre. Damit wurde das eigene Finanzziel von Hilti - nämlich ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab