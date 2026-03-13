Schaan FL - Der Baugerätehersteller Hilti hat im vergangenen Jahr das schwierige Marktumfeld und besonders den starken Franken erneut zu spüren bekommen. Die Investitionen hielt das Liechtensteiner Unternehmen dennoch hoch, was sich im Ergebnis niederschlug. Auf dem Betriebsergebnis lastete insbesondere ein negativer Währungseffekt im Umfang von 38 Millionen Franken. Damit sank dieses um 5,3 Prozent auf 728 Millionen, wie der Hersteller der berühmten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab