Zürich - Das zur TX Group gehörende Medienunternehmen Tamedia strukturiert sich neu. Die Organisation wird ab dem 1. März in zwei Geschäftsbereiche aufgeteilt: Premium Digital sowie Premium Print & E-Paper. Und die Künstliche Intelligenz (AI) soll eine zentrale Einheit werden. Ziel sei es, die besten Bezahlprodukte der Schweiz zu liefern und den Qualitätsjournalismus als zentralen Pfeiler des Unternehmens weiter zu stärken, teilte Tamedia am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab