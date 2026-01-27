An den US-Börsen dürften am Dienstag Technologiewerte weiter zulegen. Die Befürchtungen der Anleger mit Blick auf die Handelspolitik Washingtons rückten weiter in den Hintergrund, auch wenn Präsident Donald Trump nun die Zölle für den Import südkoreanischer Produkte erhöhen will; für etwas Erleichterung sorgt vielmehr die in Summe weiterhin recht gut verlaufende Berichtssaison der Unternehmen.Der Dow Jones Industrial aber dürfte angesichts eines Kurseinbruchs bei den Aktien des Krankenversicherers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär