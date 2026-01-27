Das Unternehmen kündigte erweiterte YubiKey-as-a-Service-Funktionen mit Selbstbestellungen von YubiKeys für Mitarbeiter an, die über ein neues Kundenportal ermöglicht werden

Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), ein modernes Cybersicherheitsunternehmen und Entwickler der sichersten Passkeys, kündigte eine bedeutende Erweiterung von YubiKey-as-a-Service an mit neuen Funktionen, die moderne Unternehmen agiler und cyberresilienter machen. Mit der neuen Selbstbestellung von YubiKeys über ein optimiertes Kundenportal können Unternehmen nun auf einfache Weise unternehmensweit Phishing-Resistenz gewährleisten. Diese Verbesserungen wurden entwickelt, um die Einführung und Verwaltung von YubiKeys auf globaler Ebene zu ermöglichen, und erlauben es Unternehmen, schneller zu einer passwortlosen Authentifizierung mit Hardware-Passkeys überzugehen.

"Da sich die Cyber-Bedrohungslandschaft mit KI-gesteuerten Angriffen weiterentwickelt, müssen Unternehmen ihren Mitarbeitern schnell und ohne IT-Reibungsverluste phishing-resistente Passkeys zur Verfügung stellen", sagte Albert Biketi, Chief Product and Technology Officer bei Yubico. "Durch die Erweiterung von YubiKey-as-a-Service um unsere neue Self-Service-Bestellfunktion und die Kundenportal-Schnittstelle bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, Endnutzern die sichere Bestellung von YubiKeys auf Abruf zu ermöglichen und damit die Probleme bei der großflächigen Bereitstellung von YubiKeys mit unübertroffener Flexibilität und Kosteneffizienz zu beseitigen. Diese Umstellung reduziert den logistischen Aufwand für IT-Abteilungen und stellt sicher, dass Mitarbeiter, Auftragnehmer und Partner genau dann und dort, wo sie sie benötigen, Sicherheit auf Unternehmensniveau in Form von YubiKeys erhalten."

Selbstbestellfunktion: Beschleunigung der Phishing-Resistenz moderner Arbeitskräfte im Zeitalter von KI-gestützten Cyber-Bedrohungen

Die neue Selbstbestellungsfunktion ermöglicht es Mitarbeitern und Partnern, ihren Bedarf an YubiKeys selbst zu decken. IT-Administratoren können nun E-Mail-Einladungen an Einzelpersonen oder Gruppen versenden, sodass Nutzer ihren bevorzugten Formfaktor auswählen und ihre eigenen Versanddetails über eine individuell gestaltete Webseite eingeben können. Das Tool bietet Kunden mehrere neue Vorteile, darunter:

Auswahl und Autonomie: Nutzer können die YubiKey-Modelle auswählen, die am besten zu ihren spezifischen Geräten passen, und sich diese direkt nach Hause oder ins Büro in den USA, Kanada und Europa liefern lassen.

Nutzer können die YubiKey-Modelle auswählen, die am besten zu ihren spezifischen Geräten passen, und sich diese direkt nach Hause oder ins Büro in den USA, Kanada und Europa liefern lassen. Reduzierter Betriebsaufwand: Durch die Verlagerung der Adressen- und Auftragserfassung auf den Endnutzer können Unternehmen die Einführung erheblich beschleunigen und gleichzeitig die Supportbelastung für interne Helpdesks reduzieren.

Durch die Verlagerung der Adressen- und Auftragserfassung auf den Endnutzer können Unternehmen die Einführung erheblich beschleunigen und gleichzeitig die Supportbelastung für interne Helpdesks reduzieren. Individuelle Erfahrung: Unternehmen können das Self-Service-Bestellportal und Einladungs-E-Mails an ihre Markenidentität anpassen, um sicherzustellen, dass die Nutzer die Sicherheitsanforderung erkennen und ihr vertrauen.

Kundenportal: Ein zentrales Dashboard für globale YubiKey-Bereitstellungen

Das neue Kundenportal ehemals YubiEnterprise Console ist automatisch mit YubiKey-as-a-Service verfügbar und bietet einen einheitlichen und optimierten Arbeitsbereich, in dem IT-Teams ihre YubiKey-Bereitstellung effizient verwalten und sofortigen Einblick in den Bereitstellungsstatus, den Bestand und die Benutzeraktivierung erhalten.

Zu den wichtigsten administrativen Vorteilen des Kundenportals gehören:

Einheitliche Bestandsverwaltung: Eine neue Bestandsübersicht bietet einen klaren Überblick über alle gekauften Lizenzen und Schlüssel und unterscheidet zwischen dem Gesamtbestand und dem derzeit lieferbaren Bestand.

Eine neue Bestandsübersicht bietet einen klaren Überblick über alle gekauften Lizenzen und Schlüssel und unterscheidet zwischen dem Gesamtbestand und dem derzeit lieferbaren Bestand. Optimierte Abläufe: Administratoren können Benutzer verwalten, Rollen zuweisen und Versandaufträge über einen vereinfachten "Lieferungs-Bereich" verfolgen, wodurch eine reibungslose Einführung gewährleistet wird, die IT-Ressourcen für strategischere Aufgaben frei macht.

Administratoren können Benutzer verwalten, Rollen zuweisen und Versandaufträge über einen vereinfachten "Lieferungs-Bereich" verfolgen, wodurch eine reibungslose Einführung gewährleistet wird, die IT-Ressourcen für strategischere Aufgaben frei macht. Verbesserte Transparenz: Das Portal ersetzt unübersichtliche alte Ansichten durch spezielle Bereiche für Einkäufe, Lieferungen und Selbstbestellungen und bietet so einen ganzheitlichen Überblick für eine nahtlose globale YubiKey-Verwaltung.

Diese neuen Funktionen sind exklusiv über YubiKey-as-a-Service verfügbar und ermöglichen es Unternehmen, mit Hardware-Sicherheitsschlüsseln nahtlos Phishing-Resistenz zu erreichen und schnell eine verbesserte Sicherheitslage und eine zukunftssichere Sicherheitsinvestition zu erzielen. Weitere Informationen zu den neuen Self-Service-Bestellfunktionen und dem verbesserten Kundenportal finden Sie hier.

Kunden, die Fragen zu YubiKey-as-a-Service und einer Reihe von schlüsselfertigen Optionen für die Benutzerregistrierung und -bereitstellung haben, wenden sich bitte an ihren lokalen Yubico-Vertreter.

