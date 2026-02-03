Wirksamkeit der Technologie von Yubico: 5,3 Millionen US-Dollar Nettogegenwartswert und 7,3 Millionen US-Dollar Gesamtnutzen über drei Jahre, dank einer um 80 schnelleren Authentifizierung und einer geringeren Belastung des Helpdesks

Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), ein modernes Cybersicherheitsunternehmen und Entwickler der sichersten Passkeys, gab heute die Ergebnisse einer von Forrester Consulting durchgeführten Total Economic Impact (TEI)-Studie zu Yubico YubiKeys bekannt. Die Studie, welche Ergebnisse aus Befragungen von globalen Unternehmen mit über 5.000 Mitarbeitern umfasst, ergab, dass ein hypothetisches Unternehmen, das auf den Daten der befragten Kunden basiert, durch den Ersatz der traditionellen Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und One-Time-Passwords (OTPs) durch phishing-resistente YubiKeys über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kapitalrendite (ROI) von 265 % und einen Nettobarwert (NPV) von 5,3 Millionen US-Dollar erzielen würde.

In einer Zeit hochwertiger Deepfakes und generativer KI-gesteuerter Erpressung zeigt die Studie eine entscheidende Veränderung in der Cybersicherheit: Herkömmliche MFA reicht nicht mehr aus, um moderne MFA-Umgehungs- und Social-Engineering-Angriffe zu stoppen. Laut der Studie konnte durch den Einsatz von YubiKeys das Risiko von Phishing und Diebstahl von Anmeldedaten effektiv beseitigt und das Risiko einer Organisation, durch Angriffe Kosten zu erleiden, um 99,99 % reduziert werden.

"Da KI-gesteuerte Bedrohungen traditionelle Authentifizierungsmethoden zunehmend anfällig machen, bestätigt diese Forrester-Studie für uns, dass phishing-resistente MFA nicht mehr optional ist sie ist heute ein Eckpfeiler der Cyber-Resilienz und ein Geschäftsbeschleuniger", sagte Ronnie Manning, Chief Brand Advocate bei Yubico. "YubiKeys schützen das Unternehmen nicht nur vor zunehmenden Phishing-Bedrohungen, sondern geben den Mitarbeitern auch Zeit zurück, sich auf geschäftskritische Aufgaben zu konzentrieren, und entlasten die Sicherheits- und IT-Teams.

Wichtige finanzielle und operative Erkenntnisse

Die Finanzanalyse, die auf Befragung von Entscheidungsträgern in sechs großen Unternehmen basiert, ergab erhebliche quantifizierte Vorteile in Höhe von insgesamt 7,3 Millionen US-Dollar über drei Jahre für das gesamte Unternehmen:

Verbesserte Sicherheit (Wert: 1,6 Millionen US-Dollar): Durch die Beseitigung des Phishing-Risikos konnte das Unternehmen mit 5.000 Mitarbeitern die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs auf Basis von Anmeldedaten drastisch reduzieren.

Durch die Beseitigung des Phishing-Risikos konnte das Unternehmen mit 5.000 Mitarbeitern die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs auf Basis von Anmeldedaten drastisch reduzieren. Verbesserte Endnutzererfahrung (Wert: 2,2 Millionen US-Dollar): Mit YubiKeys konnten sich Nutzer 80 schneller authentifizieren als mit der bisherigen MFA. Darüber hinaus konnte das Unternehmen durch die Umstellung auf eine phishing-resistente MFA seine Passwortrichtlinien vereinfachen, wodurch jeder Nutzer durchschnittlich 30 Minuten pro vierteljährlicher Aktualisierung einsparen konnte.

Mit YubiKeys konnten sich Nutzer authentifizieren als mit der bisherigen MFA. Darüber hinaus konnte das Unternehmen durch die Umstellung auf eine phishing-resistente MFA seine Passwortrichtlinien vereinfachen, wodurch jeder Nutzer durchschnittlich 30 Minuten pro vierteljährlicher Aktualisierung einsparen konnte. Betriebliche Effizienz (Einsparungen: 1,7 Millionen US-Dollar): Die Organisation sparte 912.000 US-Dollar an Sicherheits- und IAM-Arbeitskosten, da keine Untersuchungen von Angriffen mehr erforderlich waren. Weitere 476.000 US-Dollar wurden durch den Wegfall von Tickets zur Passwortzurücksetzung bei den Helpdesk-Kosten eingespart und 321.000 US-Dollar durch den Wegfall der Kosten für die alte MFA

Die Organisation sparte 912.000 US-Dollar an Sicherheits- und IAM-Arbeitskosten, da keine Untersuchungen von Angriffen mehr erforderlich waren. Weitere 476.000 US-Dollar wurden durch den Wegfall von Tickets zur Passwortzurücksetzung bei den Helpdesk-Kosten eingespart und 321.000 US-Dollar durch den Wegfall der Kosten für die alte MFA Geschäftswachstum (Wert: 1,9 Mio. USD): Die verbesserte Sicherheit stärkte den Ruf und das Vertrauen in die Marke und half dem Unternehmen, strenge Sicherheitsanforderungen ihrer Kunden zu erfüllen und neue Geschäfte zu gewinnen.

Als Forrester einen Direktor für Informationstechnologie und Cybersicherheit der US-Regierung nach den finanziellen Auswirkungen von YubiKeys für seine Organisation fragte, antwortete dieser: "YubiKeys sind eine finanziell verantwortungsvolle Möglichkeit, Ihre Cybersicherheit zu verbessern." Auf die Frage nach der Zusammenarbeit erklärte ein Senior Manager für Cybersicherheit bei einem Telekommunikationsdienstleister: "Die Zusammenarbeit mit Yubico ist unkompliziert. Das Unternehmen war in der Lage, unsere Anforderungen in der von uns benötigten Größenordnung und Geschwindigkeit zu erfüllen."

Optimierte Unternehmensbereitstellung mit YubiKeys: Der Weg zu passwortloser Authentifizierung und Zero Trust

Über die finanziellen Vorteile hinaus stellte die Studie fest, dass YubiKeys als grundlegendes Element für Organisationen dienen, die auf eine Zero-Trust-Architektur umsteigen. Durch die Unterstützung mehrerer Protokolle darunter FIDO2/WebAuthn, Smart Card (PIV) und OTP bieten YubiKeys die erforderliche Flexibilität, um verschiedene Umgebungen zu sichern, von Altsystemen bis hin zu modernen Cloud-Anwendungen.

"Unser CEO erklärte, dass wir zu 100 phishing-resistent und passwortlos sein werden. Wir mussten nach einer Lösung suchen, die uns dabei hilft, den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus passwortlos zu gestalten und zu 100 phishing-resistent zu sein. Die einzige Lösung, die diese Anforderungen erfüllte, waren die YubiKeys", sagte ein Principal Identity Engineer eines Technologieunternehmens, der für die Studie befragt wurde.

Um Unternehmen dabei zu helfen, diese Ergebnisse schnell und nahtlos zu erzielen, bietet Yubico eine umfassende Suite von Unternehmensdienstleistungen an, darunter YubiKey-as-a-Service ein Abonnementmodell, das Kapitalausgaben in vorhersehbare Betriebsausgaben umwandelt. Als Komplettlösung für die Bereitstellung und Verwaltung von YubiKeys ermöglicht YubiKey-a-sa- Service IT-Teams die Nutzung einer neuen Self-Service-Bestellfunktion, mit der Endnutzer YubiKeys direkt bestellen und an eine Adresse ihrer Wahl liefern lassen können.

Exklusiv als Teil dieses Dienstes bietet Yubico eine Reihe von Registrierungs- und Lieferoptionen für eine globale, verteilte Belegschaft wodurch sich die Amortisationszeit verkürzt und die Gesamtkosten erheblich gesenkt werden.

Weitere Informationen und den vollständigen Forrester TEI-Bericht finden Sie unter [Link zum Bericht]. https://tei.forrester.com/go/yubico/yubikeys/?lang=en-us

Darüber hinaus wird Yubico am 24. Februar ein Webinar mit Forrester durchführen, um mehr zu der Forrester TEI-Umfrage zu hören und um zu erfahren, was dies für Unternehmen bedeutet, die YubiKeys einsetzen möchten. Registrieren Sie sich hier.

Über Yubico

Yubico (Nasdaq Stockholm: YUBICO) ist ein modernes Cybersicherheitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Internet für alle sicherer zu machen. Als Erfinder des YubiKey haben wir den Goldstandard für moderne, phishing-resistente, hardwarebasierte Authentifizierung gesetzt, die Kontoübernahmen verhindert und die sichere Anmeldung vereinfacht.

Seit 2007 haben wir globale Authentifizierungsstandards mitgestaltet, FIDO2, WebAuthn und FIDO U2F mitentwickelt und den ursprünglichen Passkey eingeführt. Heute schützt unsere Passkey-Technologie Menschen und Unternehmen in über 160 Ländern und verändert die Art und Weise, wie digitale Identitäten geschützt werden, von der Registrierung bis zur Kontowiederherstellung.

YubiKeys genießen das Vertrauen der weltweit sicherheitsbewusstesten Unternehmen, Regierungen und Institutionen und funktionieren sofort mit Hunderten von Apps und Diensten. Sie bieten schnellen, passwortlosen Zugriff ohne Reibungsverluste oder Kompromisse.

Wir sind davon überzeugt, dass starke Sicherheit niemals unerreichbar sein sollte. Im Rahmen unserer philanthropischen Initiative "Secure it Forward" spenden wir YubiKeys an gemeinnützige Organisationen, die gefährdete Gemeinschaften unterstützen.

Yubico hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und Santa Clara, Kalifornien, und ist stolz darauf, als eines der 100 einflussreichsten Unternehmen des TIME Magazine und als eines der innovativsten Unternehmen der Fast Company anerkannt zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.yubico.com.

