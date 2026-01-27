DJ Aroundtown begibt unbefristete Schuldverschreibungen über 750 Mio EUR
DOW JONES--Aroundtown hat unbefristete Schuldverschreibungen über 750 Millionen Euro begeben. Die Schuldverschreibungen sind mit einem Kupon von 5,125 Prozent versehen, wie das MDAX-Unternehmen weiter mitteilte. Die Emission sei auf eine starke Investorennachfrage gestoßen; das Orderbuch sei fast vierfach überzeichnet gewesen. Den Emissionserlös will der Immobilienkonzern zur Refinanzierung ausstehender unbefristeter Anleihen verwenden.
January 27, 2026
