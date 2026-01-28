|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ANTERO MIDSTREAM CORPORATION
|US03676B1026
|0,225 USD
|0,1868 EUR
|CAL-MAINE FOODS INC
|US1280302027
|0,719 USD
|0,597 EUR
|CLOROX COMPANY
|US1890541097
|1,24 USD
|1,0297 EUR
|COGECO INC
|CA19238T1003
|0,987 CAD
|0,6036 EUR
|NORTHERN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORP ...
|US6658091094
|0,01 USD
|0,0083 EUR
|PAYCHEX INC
|US7043261079
|1,08 USD
|0,8968 EUR
|PER AARSLEFF HOLDING A/S
|DK0060700516
|12 DKK
|1,6068 EUR
