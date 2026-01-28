Anzeige
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
WKN: 856678 | ISIN: US1890541097 | Ticker-Symbol: CXX
Tradegate
27.01.26 | 21:51
94,00 Euro
-0,53 % -0,50
Branche
Kosmetik
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
CLOROX COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CLOROX COMPANY 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
93,5094,0007:50
93,5094,0007:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ANTERO MIDSTREAM
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION15,700+0,64 %
CAL-MAINE FOODS INC69,20-0,32 %
CLOROX COMPANY94,00-0,53 %
COGECO INC43,0000,00 %
NORTHERN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORPORATION9,1100,00 %
PAYCHEX INC87,12-0,13 %
PER AARSLEFF HOLDING A/S122,40+2,17 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.