Rekordumsatz und neue Märkte: MDMA-Pionier Bioxyne wächst international

Bioxyne startet mit Rückenwind ins neue Jahr: Das australische Pharmaunternehmen hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Rekordumsatz von 17,2 Millionen AUD erzielt - ein Plus von 112 % gegenüber dem Vorjahresquartal und 21% im Vergleich zum ersten Quartal. Auch die Cash-Einnahmen stiegen auf einen Höchstwert von 18,4 Millionen AUD. Das operative Geschäft generierte einen positiven Cashflow von 2,5 Millionen AUD.

Treiber dieses Wachstums waren vor allem die anhaltende Nachfrage nach medizinischem Cannabis durch die Tochter Breathe Life Sciences (BLS) in Australien und die internationale Expansion. Besonders stark war die Nachfrage nach dem neu eingeführten Que Medical Inhalation Device (QMID) sowie ersten Lieferungen von MDMA-Kapseln für klinische Studien in Australien. Parallel dazu gelang der Börsengang in Frankfurt, was den Zugang zu europäischen Investoren erleichtert.

MDMA als Wachstumstreiber und steigende Lagerbestände

Neben dem Cannabisgeschäft gewann auch der Bereich Psychedelika an Bedeutung. Bioxyne liefert inzwischen pharmazeutisch hergestellte MDMA-Kapseln für Studien und autorisierte Verschreibungen in Australien. Das trug spürbar zum Quartalsergebnis bei.

Der Lagerbestand wurde auf 11,5 Millionen AUD aufgestockt, um der erwarteten Nachfrage im zweiten Halbjahr gerecht zu werden. Auch die Forderungen stiegen auf 4 Millionen AUD, blieben damit aber unter dem Umsatzwachstum. Die Investitionen in Infrastruktur lagen bei 0,7 Millionen AUD.

CEO Sam Watson zeigte sich zufrieden:

"Q2 FY2026 hat erneut eine starke Leistung erbracht - mit einem Rekordquartalsumsatz und einem positiven operativen Cashflow. Diese Ergebnisse spiegeln die kontinuierliche Umsetzung unseres disziplinierten und skalierbaren Betriebsmodells wider."

Fokus Europa: Neue Börse, neue Partnerschaften

Am 13. Oktober 2025 wurde Bioxyne unter dem Tickersymbol PR8.F an der Frankfurter Börse gelistet - ein Schritt, der die strategische Ausrichtung auf den europäischen Markt unterstreicht. Besonders Deutschland spielt dabei eine zentrale Rolle: Dort sollen 2026 mehr als eine Milliarde Euro Umsatz im legalen Cannabismarkt erzielt werden.

Parallel dazu wurde ein exklusiver Vertrag mit Curaleaf International unterzeichnet. BLS erhält das alleinige Recht, das QMID in Australien zu importieren, herzustellen und zu vertreiben. Das medizinische Inhalationsgerät ist CE-zertifiziert und ermöglicht eine präzise Dosierung von Cannabis-Inhalaten - ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber herkömmlichen Verdampfern.

Expansion nach Zentralamerika und Pionierrolle bei MDMA

Mit Remidose wurde zudem eine Vereinbarung für die Belieferung der aufstrebenden Märkte Costa Rica und Panama mit THC-Pastillen getroffen. Nach Zulassung der Produkte, die für Anfang 2026 erwartet wird, rechnet Bioxyne mit einem Jahresumsatz von über einer Million AUD.

Besonders hervorzuheben: BLS hat als erstes Unternehmen in Australien GMP-konforme MDMA-Kapseln für klinische Studien bereitgestellt. Über 400 Dosen wurden an Studienzentren in Victoria und verschreibungsberechtigte Ärzte in Queensland ausgeliefert. Ein weiterer Versand unterstützte eine öffentlich geförderte Studie zu therapieresistentem PTSD in Verbindung mit Borderline-Persönlichkeitsstörung. Damit positioniert sich Bioxyne in einem Markt, der laut Prognosen bis 2032 ein Volumen von 14 Milliarden AUD erreichen könnte.

Investitionen in UK-Standort und internationale Skalierung

Auch in Großbritannien baut Bioxyne seine Produktionskapazitäten aus. In den Scottish Borders wird mit Unterstützung der South of Scotland Enterprise ein neues GMP-Werk errichtet. Fördermittel in Höhe von rund 1,6 Millionen AUD wurden dafür zugesichert. Zwei Schlüsselpositionen - Produktionsleitung und Qualitätsleitung - wurden bereits besetzt.

Die ersten Anträge für notwendige Lizenzen laufen. Ziel ist es, eine zentrale Rolle im britischen Markt für medizinisches Cannabis zu spielen und gleichzeitig neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.

Auszeichnung und regulatorischer Rückenwind

Mit einer Wachstumsrate von 452% in den Jahren 2022 bis 2024 wurde Bioxyne im Deloitte Technology Fast 50 2025 als eines der wachstumsstärksten Unternehmen im Bereich Healthcare Technology / Life Sciences ausgezeichnet.

Auch regulatorisch bewegt sich viel: In Deutschland wird der Zugang zu medizinischem Cannabis durch die CanG-Reform verbessert. Für 2026 stehen weitere Änderungen im Bereich Telemedizin und Versandhandel an. In den USA schreitet die geplante Neueinstufung von Cannabis auf Schedule III voran. Und im Vereinigten Königreich wird nach einer starken Zunahme von Verordnungen über eine Modernisierung des Cannabisrechts beraten. Diese Entwicklungen spielen Bioxyne als lizenzierter Hersteller und Großhändler in die Karten.

Solide Bilanz und optimistischer Ausblick

Mit einem Kassenbestand von 7,6 Millionen AUD und gezielten Investitionen in Infrastruktur und Working Capital bleibt Bioxyne finanziell solide aufgestellt. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz von 65 bis 75 Millionen AUD sowie ein EBITDA zwischen 11,5 und 13,5 Millionen AUD.

Im Fokus stehen nun:

Der Ausbau des britischen Werks

Der Markteintritt in Zentralamerika

Der Erhalt der EU-GMP-Zertifizierung

Und die Expansion im Bereich Psychedelika und medizinisches Cannabis in den Kernmärkten

Fazit

Bioxyne überzeugt mit einem klaren Kurs: Starke Quartalszahlen, gezielte Expansion und ein wachsames Auge auf regulatorische Chancen zeichnen das Unternehmen aus. In einem dynamischen Marktumfeld hat sich Bioxyne strategisch gut positioniert - mit Innovationskraft, internationalem Wachstum und einem Blick für neue Therapieansätze.

