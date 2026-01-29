Mit Antimony Resources formiert sich leise eine Rohstoff-Story mit enormer strategischer Sprengkraft. Der kritische Rohstoff Antimon ist sicherheitsrelevant, industriell unverzichtbar und global zu stark ungleich verteilt. In einem Umfeld, in dem Lieferketten politisiert und kritische Rohstoffe zu geopolitischen Waffen werden, wird die Gesellschaft mit Bald Hill, dem größten Antimonprojekt Nordamerikas, zunehmend in den Fokus rücken. Anleger, die den Trend früh erkennen, sichern sich einen Platz am Anfang einer hochspannenden und lukrativen Investmentstory.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de