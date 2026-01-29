Die Weltwirtschaft steht unter Hochspannung. Geopolitische Konflikte verknappen kritische Rohstoffe und zwingen Nationen zum massiven Aufrüstungskurs. Diese beiden Mega-Trends schaffen einzigartige Gewinnchancen für Unternehmen, die an den neuralgischen Punkten dieser Wertschöpfungskette sitzen. Wer die strategische Verbindung von der lebenswichtigen Ressource über die moderne Verteidigungstechnik bis zur höchsten Sicherheitstechnologie versteht, kann profitieren. Eine Analyse der Schlüsselakteure Almonty Industries, Rheinmetall und Lockheed Martin zeigt den Weg.Den vollständigen Artikel lesen ...
