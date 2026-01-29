Wieder einmal gab es eine Razzia bei der Deutschen Bank und zum wiederholten Male durchsuchte die Justiz das größte deutsche Geldhaus und dessen Gebäude in Berlin und Frankfurt. Die Staatsanwaltschaft hat den Verdacht der Geldwäsche und daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss vom Amtsgericht Frankfurt für die Standorte in Frankfurt und Berlin erhalten. Laut Bericht der Süddeutschen geht es um die Geschäftsbeziehungen der Bank mit dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch. Der Aktienkurs der Deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
