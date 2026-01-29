- Konzernverkäufe stiegen um 7%1 zu konstanten Wechselkursen (CER; 2% in CHF) dank hoher Nachfrage nach Medikamenten und diagnostischen Lösungen.
- Im vierten Quartal nahm der Umsatz um 8% zu und reflektiert damit die positive Wachstumsdynamik.
- Verkäufe der Division Pharma stiegen um 9% (3% in CHF); wichtigste Wachstumstreiber waren Phesgo (Brustkrebs), Xolair (Nahrungsmittelallergien), Ocrevus (Multiple Sklerose), Hemlibra (Hämophilie A) und Vabysmo (schwere Augenerkrankungen).
- Verkäufe der Division Diagnostics nahmen um 2% zu (-3% in CHF); Nachfrage nach Lösungen für die Pathologie und die Molekulardiagnostik konnte die Auswirkungen von Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen weiterhin mehr als ausgleichen.
- Kernbetriebsgewinn nahm um 13% zu (5% in CHF), dies aufgrund höherer Verkäufe und Effizienzsteigerungen.
- Kerngewinn je Titel stieg um 11% (4% in CHF); Konzerngewinn nach IFRS legte um 58% zu (50% in CHF), was auf die starke operative Leistung im Jahr 2025 und den Basiseffekt der Wertminderungen im Jahr 2024 zurückzuführen ist.
- Wichtige Ereignisse:
- US- und EU-Zulassung für die subkutane Darreichungsform von Lunsumio für eine bestimmte Art von Blutkrebs
- EU-Zulassung für Gazyva/Gazyvaro zur Behandlung von Lupus-Nephritis, einer schweren Nierenerkrankung
- Positive Phase-III-Daten zu Giredestrant bei Brustkrebs, Fenebrutinib bei zwei Formen von Multipler Sklerose, Gazyva/Gazyvaro bei zwei immunbedingten Erkrankungen, PiaSky bei einer seltenen, lebensbedrohlichen Nierenerkrankung und Enspryng bei einer seltenen Autoimmunerkrankung, die Gehirn, Rückenmark und Sehnerven betrifft, sowie positive Phase-II-Daten zu CT-388 bei Adipositas
- Überführung von insgesamt 10 wichtigen Wirkstoffkandidaten in die Phase-III-Entwicklung im Jahr 2025
- CE-Kennzeichnung für neuartigen Elecsys Dengue Ag Test zur Diagnose von Dengue-Fieber sowie für den cobas BV/CV Assay zur Verbesserung der Diagnosegenauigkeit für Frauen mit Vaginitis
- Ausbau der weltweit einzigen automatisierten Massenspektrometrie: CE-Kennzeichnung für Test zur Überwachung von Antibiotikatherapien erweitert Portfolio auf 39 Tests
- Verwaltungsrat beantragt die Erhöhung der Dividende auf CHF 9,80. Die Zustimmung der Generalversammlung vorausgesetzt, wäre dies die 39. Dividendenerhöhung in Folge.
- Änderung im Verwaltungsrat
Ausblick für 2026
Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) erwartet eine Zunahme der Konzernverkäufe im mittleren einstelligen Bereich (CER) für das Jahr 2026. Für den Kerngewinn je Titel wird ein im hohen einstelligen Bereich (CER) liegendes Wachstum angestrebt. Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu erhöhen.
|Kennzahlen
|In Millionen CHF
|Veränderung in %
|Januar-Dezember
|2025
|2024
|CER1
|CHF
|Konzernverkäufe
|61 516
|60 495
|7
|2
|Division Pharma
|47 669
|46 171
|9
|3
|Division Diagnostics
|13 847
|14 324
|2
|-3
|Kernbetriebsgewinn
|21 833
|20 823
|13
|5
|Kerngewinn je Titel (CHF) - verwässert
|19,46
|18,80
|11
|4
|Konzerngewinn nach IFRS
|13 799
|9 187
|58
|50
Thomas Schinecker, CEO von Roche: «2025 war ein starkes Jahr für Roche. Es spiegelt unsere operative Exzellenz und unseren klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung wider.
Unsere Pharma-Pipeline erzielte Rekordergebnisse: Zehn potenzielle neue Medikamente rückten in die entscheidende letzte Phase der klinischen Entwicklung vor, und zwölf Studien in der Spätphase lieferten positive Ergebnisse. Dazu gehören wichtige Durchbrüche bei Lupus und bei Östrogenrezeptor-positivem Brustkrebs, der rund 70% aller Brustkrebsfälle ausmacht, sowie die ersten positiven Phase-III-Studienergebnisse zu einer neuen Multiple-Sklerose-Therapie.
Auch in der Diagnostik setzten wir neue Massstäbe: Unsere Sequencing-Technologie der nächsten Generation, die dieses Jahr auf den Markt kommt, entschlüsselte ein gesamtes menschliches Genom in weniger als vier Stunden.
Dank unserer starken finanziellen Basis und unserer konsequenten Ausrichtung auf Innovation sind wir für künftiges Wachstum gut aufgestellt.»
Änderung im Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat schlägt der kommenden Generalversammlung Lubomira Rochet (geb. 1977), Executive Vice President und Mitglied der Konzernleitung von Société Générale, zur Wahl als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor. Verwaltungsratspräsident Severin Schwan: «Lubomira Rochet bringt umfassende Führungserfahrung sowie fundierte Expertise in digitalen und technologiebasierten Geschäftstransformationen mit. Ich freue mich sehr, dass wir sie zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen können.»
Wie bereits angekündigt, steht Dr. Claudia Suessmuth Dyckerhoff an der Generalversammlung 2026 nicht mehr für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung.
Konzernergebnisse
Im Jahr 2025 erzielte Roche ein Verkaufswachstum von 7% (2% in CHF) auf CHF 61,5 Milliarden, angetrieben von der starken Nachfrage nach Medikamenten und diagnostischen Lösungen.
Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen, insbesondere dem US-Dollar, wirkte sich deutlich auf die in Schweizer Franken ausgewiesenen Ergebnisse aus.
Der Kernbetriebsgewinn stieg um 13% (5% in CHF) auf CHF 21,8 Milliarden, dies dank höherer Verkäufe und Effizienzsteigerungen.
Der Kerngewinn je Titel erhöhte sich um 11% (4% in CHF).
Der Konzerngewinn nach IFRS wuchs um 58% (50% in CHF) auf CHF 13,8 Milliarden, was auf die starke operative Leistung im Jahr 2025 und den Basiseffekt infolge von Wertminderungen im Jahr 2024 zurückzuführen ist.
Die Division Pharma steigerte ihre Verkäufe um 9% (3% in CHF) auf CHF 47,7 Milliarden, wobei die Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten ihr starkes Wachstum fortsetzten.
Die fünf wichtigsten Wachstumstreiber - Phesgo, Xolair, Ocrevus, Hemlibra und Vabysmo - erzielten zusammen Verkäufe in Höhe von CHF 21,4 Milliarden. Dies entspricht einem Plus von CHF 3,2 Milliarden (CER) gegenüber dem Vorjahr.
Der Verkauf von Produkten mit abgelaufenen Patenten - Avastin (verschiedene Krebsarten), Herceptin (Brust- und Magenkrebs), MabThera/Rituxan (Blutkrebs, rheumatoide Arthritis), Esbriet (Lungenerkrankung), Lucentis (schwere Augenerkrankungen) und Actemra/RoActemra (rheumatoide Arthritis) - ging insgesamt um CHF 0,7 Milliarden (CER) zurück.
In den USA stiegen die Verkäufe um 8% dank des anhaltenden Wachstums von Xolair sowie der weiterhin hohen Nachfrage nach Ocrevus, Phesgo, Hemlibra und Polivy (Blutkrebs). Dieses Wachstum machte den Verkaufsrückgang bei Medikamenten mit abgelaufenem Patentschutz mehr als wett.
In Europa nahmen die Verkäufe um 5% zu, getragen von der starken Nachfrage nach Ocrevus und Vabysmo sowie der fortschreitenden Marktdurchdringung von Polivy, Hemlibra und Phesgo. Dies glich die niedrigeren Umsätze bei Perjeta (Brustkrebs) aufgrund der fortlaufenden Umstellung auf Phesgo sowie den Einfluss des Biosimilar-Wettbewerbs bei Actemra/RoActemra mehr als aus.
In Japan stiegen die Verkäufe um 5%, hauptsächlich angetrieben durch die starke Nachfrage nach Phesgo, Vabysmo, Hemlibra, Enspryng (akute Entzündung des Sehnervs und des Rückenmarks) und PiaSky (paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie). Gebremst wurde das Wachstum durch geringere Verkäufe von Avastin aufgrund der Konkurrenz durch Biosimilars sowie von Perjeta wegen des anhaltenden Wechsels von Patientinnen und Patienten zu Phesgo.
Die Verkäufe in der Region International nahmen um 14% zu. Die Wachstumstreiber waren Phesgo, Xofluza (Influenza), Hemlibra, Vabysmo, Elevidys (Duchenne-Muskeldystrophie) und Polivy. In China legten die Verkäufe um 10% zu, was auf die hohe Nachfrage nach Phesgo aufgrund der Aufnahme in die staatliche Erstattungsliste für Arzneimittel (National Reimbursement Drug List), starke Verkäufe von Xofluza sowie die weitere Markteinführung von Vabysmo und Polivy zurückzuführen ist.
Die Verkäufe der Division Diagnostics stiegen um 2% (-3% in CHF) auf CHF 13,8 Milliarden. Die steigende Nachfrage nach Lösungen für die Pathologie und die Molekulardiagnostik konnte die Auswirkungen von Preisreformen in China mehr als ausgleichen.
In der Region EMEA (Europa, Nahost und Afrika) legten die Verkäufe um 6% zu, angetrieben von einer stärkeren Nachfrage nach Produkten für die klinische Chemie und die Immundiagnostik. In Nordamerika stiegen die Verkäufe um 9%, wobei alle Kundenbereiche zum Wachstum beitrugen. In der Region Asien-Pazifik gingen die Verkäufe um 12% zurück, bedingt durch die Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen. Die Verkäufe in Lateinamerika nahmen um 11% zu.
Division Pharma: Pipeline
Mit 66 neuen Wirkstoffen (New Molecular Entities, NMEs) und insgesamt 107 Projekten besitzt Roche eine vielversprechende Pipeline mit breit gefächerten Therapieansätzen.
Die Investitionen in die Pharmaforschung und -entwicklung nahmen um 3% auf CHF 10,4 Milliarden ab (Roche-Gruppe: -3% auf CHF 12,2 Milliarden). Die Onkologie blieb der wichtigste Forschungsbereich von Roche. Ausserdem investierte Roche stark in die Bereiche Herz-Kreislauf-/Nieren-/Stoffwechsel-Erkrankungen und Immunologie.
Pharma: wichtige Meilensteine
|Wirkstoff
|Meilenstein
|Zulassungsprozess
|Lunsumio
Blutkrebs
|FDA erteilt Zulassung für Lunsumio VELO zur subkutanen Anwendung bei rezidivierendem oder refraktärem follikulärem Lymphom
|Gazyva/Gazyvaro
Lupus-Nephritis
|Europäische Kommission erteilt Zulassung für Gazyva/Gazyvaro zur Behandlung von erwachsenen Personen mit aktiver Lupus-Nephritis
|Lunsumio
Blutkrebs
|Europäische Kommission erteilt Zulassung für subkutane Darreichungsform von Lunsumio zur Behandlung von Personen mit rezidivierendem oder refraktärem follikulärem Lymphom
|Phase-III-/Zulassungs- und weitere wichtige Studien
|CT-388
Adipositas
|Positive Phase-II-Ergebnisse für dualen GLP-1/GIP-Rezeptoragonisten CT-388 bei Menschen mit Adipositas
|Giredestrant
Brustkrebs
|Giredestrant reduziert das Risiko für ein invasives Rezidiv oder Tod bei ER-positivem Brustkrebs im Frühstadium um 30%
|Lunsumio
Blutkrebs
|Roche präsentiert Daten zu Lusumio, die das Potenzial für frühere Behandlungslinien bei indolenten und aggressiven Lymphomen aufzeigen
|Columvi
Blutkrebs
|Kombinationstherapie mit Columvi zeigt anhaltenden Überlebensvorteil nach dreijähriger Nachbeobachtung im Rahmen der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie STARGLO
|Giredestrant
Brustkrebs
|Giredestrant ist der erste orale SERD, der ein überlegenes invasives krankheitsfreies Überleben bei Brustkrebs im Frühstadium zeigt
|Fenebrutinib
Multiple Sklerose
|Fenebrutinib zeigt beispiellose positive Phase-III-Ergebnisse als potenziell erster und einziger BTK-Inhibitor sowohl bei schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) als auch bei primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS)
|Hämatologie
|Roche präsentiert auf der ASH-Jahreskonferenz 2025 neue Daten zu ihrem breiten und innovativen Hämatologie-Portfolio
|Gazyva/Gazyvaro
Systemischer Lupus erythematodes
|Positive Phase-III-Daten für Gazyva/Gazyvaro zeigen eine signifikante Verringerung der Krankheitsaktivität bei systemischem Lupus erythematodes (SLE)
|Gazyva/Gazyvaro
Idiopathisches nephrotisches Syndrom
|Positive Phase-III-Ergebnisse für Gazyva/Gazyvaro bei Kindern und jungen Erwachsenen mit idiopathischem nephrotischem Syndrom
|Sonstiges
|Übernahmeangebot für 89bio
|Roche hat Übernahmeangebot für 89bio, Inc. abgeschlossen und bereitet Übernahme vor
Verkäufe der Division Pharma
|Verkäufe
|In Millionen CHF
|In % der Verkäufe
|Veränderung in %
|Januar-Dezember
|2025
|2024
|2025
|2024
|CER
|CHF
|Division Pharma
|47 669
|46 171
|100,0
|100,0
|9
|3
|USA
|25 355
|24 774
|53,2
|53,7
|8
|2
|Europa
|9 164
|8 832
|19,2
|19,1
|5
|4
|Japan
|2 882
|2 874
|6,0
|6,2
|5
|0
|International
|10 268
|9 691
|21,6
|21,0
|14
|6
International: Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, sonstige
|Die 20 meistverkauften Medikamente
|Total
|USA
|Europa
|Japan
|International
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
|Ocrevus
Multiple Sklerose
|7 010
|9
|4 874
|7
|1 451
|13
|-
|-
|685
|21
|Hemlibra
Hämophilie A
|4 754
|11
|2 665
|6
|1 002
|10
|377
|8
|710
|38
|Vabysmo
Augenkrankheiten (nAMD, DME, RVO)
|4 102
|12
|2 857
|3
|741
|21
|146
|22
|358
|116
|Tecentriq
Krebsimmuntherapeutikum
|3 566
|3
|1 640
|-2
|878
|3
|349
|-4
|699
|18
|Xolair2
Asthma, Nahrungsmittelallergien
|3 075
|32
|3 075
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Perjeta2
Brustkrebs
|2 968
|-13
|1 268
|0
|552
|-13
|69
|-37
|1 079
|-21
|Actemra/RoActemra2
RA, COVID-19
|2 470
|-2
|1 206
|-4
|588
|-9
|310
|5
|366
|16
|Phesgo
Brustkrebs
|2 441
|48
|708
|31
|812
|12
|188
|44
|733
|172
|Kadcyla2
Brustkrebs
|2 025
|7
|768
|6
|532
|-4
|91
|-3
|634
|22
|Evrysdi
Spinale Muskelatrophie
|1 757
|13
|612
|10
|616
|9
|90
|1
|439
|25
|Alecensa
Lungenkrebs
|1 562
|6
|565
|14
|262
|-6
|204
|7
|531
|5
|Polivy
Blutkrebs
|1 470
|38
|688
|28
|290
|53
|207
|9
|285
|87
|MabThera/Rituxan2
Blutkrebs, RA
|1 251
|-4
|794
|0
|140
|-5
|14
|-11
|303
|-12
|Activase/TNKase2
Herzkrankheiten
|1 107
|-2
|1 056
|-2
|-
|-
|-
|-
|51
|-11
|Herceptin2
Brust- und Magenkrebs
|1 028
|-22
|225
|-10
|291
|-2
|7
|-43
|505
|-32
|Gazyva/Gazyvaro2
Blutkrebs
|986
|14
|519
|19
|245
|2
|35
|25
|187
|15
|Avastin2
Verschiedene Krebsarten
|973
|-17
|299
|-17
|70
|-16
|145
|-23
|459
|-14
|Pulmozyme2
Zystische Fibrose
|479
|12
|343
|20
|65
|-9
|1
|-12
|70
|1
|Xofluza
Influenza
|407
|184
|57
|66
|2
|*
|-
|-
|348
|219
|CellCept2
Immunsuppressivum
|385
|1
|21
|-5
|131
|8
|44
|17
|189
|-6
* Über 500%
DME: diabetisches Makulaödem / nAMD: neovaskuläre oder «feuchte» altersbedingte Makuladegeneration / RVO: Netzhautvenenverschluss / RA: rheumatoide Arthritis
Division Diagnostics: Portfolio
Im Jahr 2025 führte Roche zwei diagnostische Plattformen, sechs digitale Lösungen und 53 neue Tests ein.
Die Schwerpunkte der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Division Diagnostics lagen auf der Entwicklung von Tests mit hohem medizinischen Wert, insbesondere in der Onkologie, sowie auf digitalen Lösungen und der Sequenzierung. Darüber hinaus investierte Roche weiterhin in den Bereich der kardiometabolischen Erkrankungen, mit Fokus auf der kontinuierlichen Blutzuckermessung.
Diagnostics: wichtige Meilensteine
|Produkt
|Meilenstein
|cobas Mass Spec
Massen-
spektrometrie
|Roche erweitert ihr automatisiertes Massenspektrometrie-Portfolio mit der CE-Kennzeichnung für Test zur Überwachung von Antibiotika-Therapien und bietet damit das branchenweit umfangreichste Menü für die In-vitro-Diagnostik
|cobas BV/CV Assay
Vaginitis
|Roche lanciert neuen PCR-Test zur Verbesserung der Diagnosegenauigkeit für Frauen mit Vaginitis in Ländern, welche die CE-Kennzeichnung anerkennen
|cobas liat Bordetella Test
Infektions-
krankheiten
|Roche erhält FDA-Zulassung mit CLIA-Ausnahmegenehmigung und CE-Kennzeichnung für ihren ersten Point-of-Care-Test zur Diagnose von Bordetella-Infektionen, einschliesslich Keuchhusten (Pertussis)
|Elecsys Dengue Ag Test
Dengue-Fieber
|Roche erhält CE-Kennzeichnung für neuen, automatisierten Elecsys Dengue Ag Test mit hohem Durchsatz zur Diagnose von Dengue-Fieber
Verkäufe der Division Diagnostics
|Verkäufe
|In Millionen CHF
|In % der Verkäufe
|Veränderung in %
|Januar-Dezember
|2025
|2024
|2025
|2024
|CER
|CHF
|Division Diagnostics
|13 847
|14 324
|100,0
|100,0
|2
|-3
|Kundenbereiche3
|Core Lab
|7 614
|8 011
|55,0
|55,9
|0
|-5
|Molecular Lab
|2 527
|2 554
|18,3
|17,8
|4
|-1
|Near Patient Care
|1 983
|2 160
|14,3
|15,1
|-3
|-8
|Pathology Lab
|1 723
|1 599
|12,4
|11,2
|14
|8
|Regionen
|Europa, Nahost, Afrika
|4 965
|4 822
|35,9
|33,7
|6
|3
|Nordamerika
|4 444
|4 335
|32,1
|30,3
|9
|3
|Asien-Pazifik
|3 386
|4 099
|24,4
|28,6
|-12
|-17
|Lateinamerika
|1 052
|1 068
|7,6
|7,4
|11
|-1
Weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung von Roche im Jahr 2025:
- Finanzbericht 2025
- Geschäftsbericht 2025
- Präsentation zum Gesamtjahr 2025 (auf Englisch)
- Anhang mit Tabellen (auf Englisch)
Über Roche
Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, als einer der ersten industriellen Hersteller von Markenarzneimitteln gegründet und hat sich zum weltweit grössten Biotechnologieunternehmen und zum globalen Marktführer in der In-vitro-Diagnostik entwickelt. Das Unternehmen strebt nach wissenschaftlicher Exzellenz, um Medikamente und Diagnostika zu entdecken und zu entwickeln, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern und retten. Wir sind ein Pionier auf dem Gebiet der personalisierten Medizin und wollen die Art und Weise, wie die Gesundheitsversorgung erbracht wird, weiter voranbringen, um einen noch grösseren Nutzen zu erzielen. Damit jeder Mensch die bestmögliche Behandlung erhält, arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen und kombinieren unsere Stärken in den Bereichen Diagnostik und Pharma mit Erkenntnissen von Daten aus der klinischen Praxis.
Seit über 125 Jahren ist Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Als wissenschaftsorientiertes Unternehmen sehen wir unseren grössten Beitrag für die Gesellschaft darin, innovative Medikamente und Diagnostika zu entwickeln, die den Menschen ein gesünderes Leben ermöglichen. Roche hat sich im Rahmen der Science Based Targets initiative (SBTi) und der Sustainable Markets Initiative dazu verpflichtet, bis 2045 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.
Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan.
Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.
Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.
Anmerkungen
[1] Soweit nicht anders angegeben, sind alle Wachstumsraten und Vorjahresvergleiche zu konstanten Wechselkursen (CER; Durchschnittswert 2024) berechnet und alle angegebenen Gesamtbeträge in CHF ausgewiesen.
[2] Vor dem Jahr 2015 eingeführte Produkte.
[3] Core Lab: diagnostische Lösungen in den Bereichen Immunoassays, klinische Chemie und CustomBiotech.
Molecular Lab: diagnostische Lösungen für den Nachweis und die Überwachung in Zusammenhang mit Krankheitserregern, Blutspenden, sexueller Gesundheit und Genomik; genomisches Tumorprofiling.
Near Patient Care: diagnostische Lösungen in Notaufnahmen und Arztpraxen oder direkt für die Patientinnen und Patienten sowie integriertes personalisiertes Diabetesmanagement.
Pathology Lab: diagnostische Lösungen für Gewebebiopsien und Begleittests.
Für das Jahr 2025 umfassen die Verkäufe im Kundenbereich Pathology Lab auch Verkäufe, die bisher im Kundenbereich Molecular Lab ausgewiesen wurden. Das Ziel ist, dadurch mehr Transparenz und Harmonisierung bezüglich der Verwendung von Lösungen im Bereich der CINtec Technologie zu erreichen. Die Vergleichszahlen für das Jahr 2024 wurden entsprechend angepasst.
Für das Jahr 2025 umfassen die Verkäufe im Kundenbereich Core Lab auch Verkäufe, die zuvor im Kundenbereich Near Patient Care ausgewiesen wurden, dies mit dem Ziel, digitale Gesundheitslösungen künftig unter Roche Information Solutions zu bündeln. Die Vergleichszahlen für das Jahr 2024 wurden entsprechend angepasst.
Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen
Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», «erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig», «Ausblick» oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender und (11) negative Publizität und Berichterstattung. Die Aussage betreffend das Gewinnwachstum pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für die aktuelle oder eine spätere Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder übertreffen wird.
