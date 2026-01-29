Es fehlt nicht mehr viel bis zur nächsten "magischen Marke": Der Gebert Index hat heute bei 296 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Gut möglich, dass der Kurs bald auch noch die Marke von 300 Zählern überspringen wird. Dann hätte sich der 2017 aufgelegte Index bereits im Wert verdreifacht. Und dies bei einem durchaus überschaubaren Risiko. Denn im Index des Physikers Thomas Gebert wird in schwachen Börsenphasen das Risiko deutlich verringert. Gebert beschäftigte sich schon in den 1980er-Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär