Agnico Eagle Mines Limited (ISIN: CA0084741085) trennt sich von einem Entwicklungsprojekt - und stärkt zugleich sein langfristiges Gold-Exposure. Der kanadische Goldproduzent verkauft seinen 55-prozentigen Anteil am Barsele-Projekt in Schweden an den Partner Goldsky Resources. Für Privatanleger ist der Deal mehr als eine Randnotiz: Er zeigt, wie Agnico Eagle sein Portfolio fokussiert und zugleich optionales Upside sichert. Verkauf mit doppeltem Boden Im Rahmen der Transaktion veräußert Agnico Eagle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
