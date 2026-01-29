OpenAI steht offenbar vor einer der größten Finanzierungsrunden der Technologiegeschichte. Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und Amazon führen Gespräche über milliardenschwere Beteiligungen, die den KI-Pionier hinter ChatGPT weiter stärken könnten. Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wie Künstliche Intelligenz, Cloud-Infrastruktur und neue Chip-Partnerschaften. Gleichzeitig bleibt die Frage, wie lange OpenAI den enormen Kapitalbedarf decken muss, um seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
