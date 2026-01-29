Köln (ots) -Der Februar hält beste Unterhaltung bereit: Neben spannender Reality, Familienunterhaltung und packender Krimi-Highlights überzeugt RTL+ mit hochklassigem Live-Sport - von NFL-Highlights rund um den Super Bowl bis zu Topspielen aus dem internationalen und nationalen Fußball.Ab 1. Februar - "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten"Ab 9. Februar - "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel", Staffel 2Am 8. Februar - "NFL LIVE - Super Bowl"Ab 10. Februar - "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi"Ab 11. Februar - "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", neue StaffelAlle Streaming Highlights im Februar gibt es hier im Überblick:Februar 2026Reality9. Februar: "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel", Staffel 2, 11 FolgenFilme1. Februar: "Schwarze Schafe", exklusiv1. Februar: "Freunde mit gewissen Vorzügen"1. Februar: "Bodyguard"1. Februar: "The Notebook - Wie ein einziger Tag"1. Februar: "17 again - Back to High School"1. Februar: "Valentinstag"1. Feburar: "Crazy, Stupid, Love"1. Februar: "Crazy Rich"1. Februar: "Selbst ist die Braut"1. Februar: "Was das Herz begehrt"1. Februar: "Er steht einfach nicht auf dich"5. Februar: "The Mechanic: Resurrection"5. Februar: "Wild Card"5. Februar: "Homefront"5. Februar: "Redemption - Stunde der Vergeltung"5. Februar: "Safe - Todsicher"11. Februar: "The Beekeeper", exklusiv23. Februar: "Venom: The Last Dance", exklusiv27. Februar: "The Killer's Game", exklusivSerien1. Februar: "Scrubs - Die Anfänger", Staffel 1-92. Februar: "The Way Home - Durch alle Zeiten", Staffel 2, 10 Folgen, Deutschlandpremiere, auch bei RTL Passion3. Februar: "Kommissar Wallander", Staffel 1-410. Februar: "Law & Order", Staffel 3, 13 Folgen11. Februar: "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", Staffel 18, ab 18.2. auch bei RTLZWEI24. Februar: "Die Brücke - Transit in den Tod", Staffel 1-4Dokumentationen1. Februar: "Der Kalte Krieg in der Arktis", 6 Folgen, auch bei GEO6. Februar: "Spring Break Murders - Tod im Partyparadies", 10 Folgen, Deutschlandpremiere, auch bei RTL Crime9. Februar: "Donals Express-Rezepte", Staffel 2, 10 Folgen, Deutschlandpremiere, auch bei RTL Living12. Februar: "Das Reich der drei Jäger", Deutschlandpremiere, auch bei GEO Wild12. Februar: "The Dating Game", auch bei GEO14. Februar: "Falling in Love in Niagara - Planlos verliebt", Deutschlandpremiere, auch bei RTL Passion17. Februar: "Alan Titchmarsh - Die Hobbygärtner", Staffel 2, 16 Folgen, Deutschlandpremiere, auch bei RTL LivingSport4. Februar: "NFL LIVE - Pro Bowl Games"7. Februar: "LIVE: Premier League: FC Arsenal vs. AFC Sunderland"8. Februar: "NFL LIVE - SUPER BOWL"11. Februar: "LIVE: Premier League: Manchester City vs. FC Fulham"13. Februar: "LIVE: Borussia Dortmund vs. 1. FSV Mainz 0514. Februar: "LIVE: OKTAGON 84"19. Februar: "UEFA Europa League & UEFA Conference League - Hinspiele KO Playoffs"26. Februar: "UEFA Europa League & UEFA Conference League - Rückspiele KO Playoffs"Kids1. Februar: "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten"15. Februar: "WOW! Nachricht aus dem All"20. Februar: "Angelo!", Staffel 1-6, auch bei TOGGOTV-Highlights in der Preview10. Februar: "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi", am 17.2. auch bei RTL16. Februar: "Die Höhle der Löwen", Staffel 19, 8 Folgen, ab 23.2. auch bei VOXWeitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Februar:1. Februar: "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten"Auf einem Piratenschiff im Meer findet Checker Tobi eine Flaschenpost, in der ein Rätsel steckt. Wenn er dieses Rätsel löst, wird er das Geheimnis unseres Planeten entschlüsseln. Tobi zögert nicht lange und macht sich auf eine abenteuerliche Reise. Am Ende seiner Reise durch sehr unterschiedliche Länder wird Tobi klar, worin das Geheimnis unseres Planeten liegt und er kann das Rätsel lösen.9.2.: "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel", Staffel 2, 11 FolgenNach der erfolgreichen ersten Staffel geht "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" ab dem 9.2. in die zweite Runde - härter, konfliktreicher und emotionaler denn je. Zwölf prominente Reality-Kandidatinnen stellen sich einer Herausforderung, die mit dem gewohnten Glamour ihres Alltags nichts mehr gemein hat. Fernab von Luxus, WLAN und Ringlicht kämpfen sie sich durch die Wildnis - und geraten dabei unweigerlich aneinander. In der kolumbianischen Natur, begleitet von Twenty4Tim, kämpfen die Queens unter freiem Himmel um Teamgeist, Taktik und ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Wo starke Persönlichkeiten, große Egos und unterschiedliche Strategien aufeinandertreffen, sind Konflikte, emotionale Ausbrüche und zerbrechende Allianzen vorprogrammiert.Pressemappe (https://media.rtl.com/pressemappe/Reality-Queens-Auf-High-Heels-durch-den-Dschungel-Staffel-2)10.2.: "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi", am 17.2. auch bei RTLZwei neue Filme der RTL-Krimi-Reihe "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi" feiern am 17. und 24. Februar, jeweils um 20:15 Uhr, ihre TV-Premiere bei RTL und bereits vorab auf RTL+. Frischer Wind am "Tödlichen Dienst-Tag": Mit zwei spannenden neuen Movies kehrt die erfolgreiche "Dünentod" -Reihe zurück ins RTL-Programm. Hauptkommissar Tjark Wolf (Hendrik Duryn) ermittelt erneut an der friesischen Küste und bekommt mit Hauptkommissarin Fredericke Olsen (Isabel Thierauch) eine neue Partnerin zur Seite gestellt. Viel Zeit zum Kennenlernen bleibt nicht, denn der nächste Mord erschüttert bereits die Küstenregion.Pressemappe (https://media.rtl.com/pressemappe/Duenentod-Ein-Nordsee-Krimi/)11.2.: "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", Staffel 18, ab 18.2. auch bei RTLZWEI15 Jahre "Die Wollnys": Die neue Staffel startet mit Spezialfolge zum Jubiläum. Die Großfamilie erwartet ein Tag voller Überraschungen. Erinnerungen, Emotionen, Humor und eine für die Wollnys eigens konzipierte Quizshow stehen dabei im Mittelpunkt. Schon am frühen Morgen wird Silvia Wollny überrascht: Statt Kaffee für das Kamerateam gibt es einen geheimnisvollen Brief. Darin wird sie zur Quizmasterin des Tages ernannt und die Familie auf eine besondere Herausforderung eingestimmt. Nach zwei Stunden Vorbereitungszeit geht es zu einer festlichen Location. Dort erfährt Silvia schließlich, was sie erwartet. Sie moderiert eine spannende und spaßige Quizshow rund um 15 Jahre Wollnys - ein ungewohnter Rollenwechsel mit vielen Überraschungen. Die neue Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ab 11. Februar auf RTL + und ab 18. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Larissa Maly | Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6206680