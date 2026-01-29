Mit den Aktienkursen von Ölproduzenten wie Shell geht es im heutigen Handel deutlich bergauf. Denn die Ölpreise haben am Donnerstag erneut Höchststände seit vier Monaten erklommen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kletterte erstmals seit September 2025 wieder auf 70 Dollar. Der Preis für US-Öl der Sorte WTI legte ebenfalls deutlich zu auf 64,18 Dollar.Der Preis für Brent-Öl ist damit bereits den dritten Handelstag in Folge gestiegen und hat sich innerhalb kurzer Zeit um mehr als vier Dollar je ...Den vollständigen Artikel lesen ...
