Angesichts einer dramatisch wachsenden Bedrohung im Netz verschärft die Bundesregierung ihren Kurs. Innenminister Alexander Dobrindt kündigte in Berlin eine neue Cyberstrategie an, die nicht nur Abwehr, sondern auch aktive Gegenmaßnahmen vorsieht. Deutschland will digitale Angriffe künftig nicht mehr nur hinnehmen, sondern gezielt kontern. Fachleute reagieren jedoch zurückhaltend und bezweifeln, ob Staat und Behörden technisch und rechtlich ausreichend gerüstet sind. Die Dimension der Gefahr ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Online