In einem neuen Fall demonstriert Aker Security, wie ein auf der Technologieplattform von Cyviz basierender Kontrollraum als operatives Zentrum für Entscheidungsfindung, Zusammenarbeit und Bereitschaft fungiert.

In der heutigen Sicherheitslandschaft besteht die Herausforderung darin, große Datenmengen in Situationen, in denen Zeit, Präzision und Koordination von entscheidender Bedeutung sind, effektiv zu aggregieren, zu visualisieren und zu nutzen.

GSOC

Aker Security ist für die Sicherheit und Vorsorge in weiten Teilen des Konzerns zuständig, der mehrere Tausend Mitarbeiter beschäftigt. Zu den Dienstleistungen gehören Reisesicherheit, globale Ereignis- und Vorfallüberwachung, Krisenmanagement und Sicherheitsberatung.

"Wir haben uns an Cyviz gewandt, weil wir eine Lösung benötigten, die alles auf einer einzigen Plattform zusammenführt und gleichzeitig unsere tatsächliche Arbeitsweise unterstützt", erklärt Tonje Evensen Bråthen, Head of Global Security Operations Center (GSOC) bei Aker Security.

Echtzeit-Übersicht im GSOC von Aker Security

Der Kontrollraum ist für den kontinuierlichen Betrieb ausgelegt und unterstützt die im GSOC durchgeführten Arbeiten. Hier werden komplexe Sicherheitssituationen verwaltet, die häufig die Koordination zwischen mehreren Vorfällen, Systemen und Beteiligten erfordern.

Das Ziel besteht darin, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die Betreibern und Entscheidungsträgern ein gemeinsames Situationsbewusstsein in Echtzeit vermittelt und so eine schnelle Zusammenarbeit und klare Entscheidungsfindung ermöglicht.

Das Zentrum bietet einen Überblick über Informationen aus verschiedenen Quellen und Systemen.

"Wir arbeiten täglich mit dem Cyviz-System im GSOC. Es verschafft uns einen besseren Überblick und ermöglicht es uns, die bereits vorhandenen Informationen wesentlich effektiver zu nutzen", erklärt Bråthen.

Eine Technologieplattform mehrere Systeme

Die Lösung basiert auf der Technologieplattform von Cyviz, die speziell für Kontrollräume und andere kritische Umgebungen entwickelt wurde. Die Plattform aggregiert Informationen aus verschiedenen Systemen und präsentiert sie in einer Weise, die auf unterschiedliche Rollen und Entscheidungsebenen zugeschnitten ist.

"Mit Cyviz als Herzstück des Kontrollraums verfügen wir über eine Lösung, die den heutigen Anforderungen gerecht wird und gleichzeitig eine solide Grundlage für zukünftige Entwicklungen bildet", erklärt Bråthen.

Für Cyviz geht es darum, eine Plattform bereitzustellen, die die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung in komplexen Umgebungen unterstützt.

Ein strategisches Instrument zur Entscheidungsfindung

Der Kontrollraum bei Aker Security ist ebenfalls auf Veränderungen ausgelegt. Bedrohungsszenarien, sich weiterentwickelnde Arbeitsabläufe und neue technologische Anforderungen können berücksichtigt werden, ohne die Lösung von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

"Die Flexibilität der Cyviz-Lösung ermöglicht es uns, den Kontrollraum im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln und mit der Technologie Schritt zu halten", erklärt Bråthen.

